لبنان
تراجع في سقف مواقف "حزب الله"
Lebanon 24
20-08-2025
|
22:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت
بولا اسطيح
في" الشرق الاوسط": لا يزال موضوع سحب سلاح «حزب الله» وقرار الحكومة حول إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي
اللبنانية
، يتصدر المشهد في
لبنان
، حيث يسود الترقّب لما سيكون عليه الوضع في الفترة المقبلة، لا سيما لجهة الموقف
الإسرائيلي
بعد الأجواء الإيجابية التي طغت على لقاءات المبعوث الأميركي توم
براك
في
بيروت
. وبعدما اتبع المسؤولون في «حزب الله» سياسة رفع سقف المواقف إثر قرار الحكومة، يبدو لافتاً تراجع حدّتها منذ زيارة المبعوث الأميركي إلى بيروت، باعثاً برسائل «طمأنة» للحزب، ورامياً
الكرة
في الملعب الإسرائيلي بقوله إن
الحكومة اللبنانية
قامت بـ«الخطوة الأولى»، عبر إقرارها نزع سلاح «حزب الله» قبل نهاية العام، ويتعين على
إسرائيل
حالياً القيام بخطوة موازية في إطار تطبيق وقف إطلاق النار.
ولم يسجّل منذ زيارة براك إلى بيروت تصريحات «تهديدية» من قبل نواب الحزب حول نزع سلاحه، واكتفى الأربعاء الوزير السابق مصطفى بيروم، المحسوب على «حزب الله» بالقول: «لن نتنازل عن أوراق القوة... ونحن الأحرص على الجيش وعلى السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونحن الحكماء والأقوياء، والمقاومة ستبقى كزرع ينمو في ظلمة التراب بعيداً عن الأعين لكنه سيفيض ربيعاً مزهراً بإذن الله».
تابع
