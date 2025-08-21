Advertisement

لبنان

إعتداء على فنان لبناني.. وعائلته تستنكر: لا نريد أن نأخذ حقنا بأيدينا

Lebanon 24
21-08-2025 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1407215-638913590493524723.webp
Doc-P-1407215-638913590493524723.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت عشيرة آل ناصرالدين بياناً على خلفية الخلاف الذي وقع خلال حفل إحياء عيد السيدة في بلدة لاسا – جبيل، وما رافقه من اعتداء على الفنان عبدالله ناصرالدين المعروف فنياً باسم "ربيع الأسمر".
Advertisement

وجاء في البيان أنّ الفنان ربيع الأسمر يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق عالية، وهو يحظى بمحبة واسعة في لبنان والعالم العربي، معتبرة أن الاعتداء الذي تعرض له مع مرافقيه لا يعكس إلا "الهمجية والجهل" لدى المعتدين. وأشارت العشيرة إلى أنّ المستغرب في الحادثة أن يقود المجموعة المعتدية ضابط في قوى الأمن الداخلي برتبة ملازم أول (أ.ع).

وانتقد البيان ما وصفه بـ"غضّ نظر القضاء ومديرية قوى الأمن الداخلي" عن الحادثة وترك الضابط حراً طليقاً، موجهاً نداءً إلى وزير الداخلية والسلطات القضائية للتحرك سريعاً ومحاسبة المرتكبين وإنصاف المعتدى عليهم، مؤكداً التزام العشيرة الدائم بسيادة الدولة والاحتكام إلى القانون.

وختمت عشيرة آل ناصرالدين بيانها بالتشديد على ثقتها بالدولة والقضاء، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أنّها تعرف جيداً هوية المعتدين ولا ترغب في أن تتحول القضية إلى "أخذ الحق باليد".
مواضيع ذات صلة
الراعي: الوطن لا يبنى إلا بأيدي أمينة ونفوس مستعدة لأن تخدم لا أن تستفيد
lebanon 24
21/08/2025 09:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة استنكر اعتداء ايران على قطر: هذا امر مرفوض ومدان
lebanon 24
21/08/2025 09:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي" يدين الاعتداءات في السويداء: لا تسهم بالوصول الى الحل السياسي المطلوب
lebanon 24
21/08/2025 09:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خريس: لا يمكن للبنان ان يغير المبادئ الثابتة المبنية على الحق
lebanon 24
21/08/2025 09:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-08-21
01:55 | 2025-08-21
01:54 | 2025-08-21
01:45 | 2025-08-21
01:44 | 2025-08-21
01:36 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24