لبنان

ملتقى التأثير المدني يؤكد: عودة الدولة للدولة مفصل تاريخي يقتضى الثبات فيه

Lebanon 24
21-08-2025 | 00:58
Doc-P-1407219-638913615714129547.png
Doc-P-1407219-638913615714129547.png photos 0
علّق "ملتقى التأثير المدني" عبر حسابه على منصة "إكس" قائلا: "حقيقة عودة الدولة إلى الدولة مفصل تاريخي يقتضى الثبات فيه، أما أولئك الذين يصرون على التهويل بالويل والثبور وعظائم الأمور في فعل اللادولة، فليت صحوة ضمير وطنية تعيدهم إلى الإنتماء للشرعية الدستورية. إن إزدواجية الشراكة فيها وتخوينها مقيت وخبيثة".
