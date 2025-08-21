التغييريون خائفون.. الانتخابات صعبة

Advertisement

أبدى نواب تغييريون في مجالسهم الخاصة خوفهم من الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً بعدما بدأت معالم التحالفات ترتسم بين الاحزاب السياسية.واعتبر عدد منهم ان حظوظه في الوصول مرة جديدة الى باتت شبه مستحيل، خصوصاً بعد الاخفاقات الكبيرة التي وقعوا بها في خلال فترة نيابتهم، ما دفع بالكثير من اللبنانيين الى اعادة النظر في امكانية انتخابهم مرة اخرى.