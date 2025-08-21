Advertisement

لبنان

التغييريون خائفون.. الانتخابات صعبة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-08-2025 | 01:22
أبدى نواب تغييريون في مجالسهم الخاصة خوفهم من الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً بعدما بدأت معالم التحالفات ترتسم بين الاحزاب السياسية.
واعتبر عدد منهم ان حظوظه في الوصول مرة جديدة الى الندوة البرلمانية باتت شبه مستحيل، خصوصاً بعد الاخفاقات الكبيرة التي وقعوا بها في خلال فترة نيابتهم، ما دفع بالكثير من اللبنانيين الى اعادة النظر في امكانية انتخابهم مرة اخرى.
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

