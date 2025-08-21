Advertisement

لبنان

قتيل وجريح حالته حرجة... هذا ما حصل ليلا في منطقة الصفرا

Lebanon 24
21-08-2025 | 01:29
سقط عند منتصف الليل سوريان من الطابق الرابع لأحد المباني في بلدة الصفرا – كسروان، ما أدى إلى وفاة أحدهما على الفور، فيما أُصيب الآخر بجروح حرجة.
وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. وقد تم نقل الجثة والجريح إلى مستشفى البوار الحكومي.
