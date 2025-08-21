في زيارة رعوية.. المطران ابراهيم غادر لبنان الى كندا والولايات المتحدة

Advertisement

صدر عن في ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم البيان التالي:غادر رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين ، سيادة المطران مخايل ابراهيم متوجهاً إلى والولايات المتحدة الأميركية، في زيارة رعوية يلتقي خلالها أبناء الجالية الزحلية والبقاعية والمغتربين اللبنانيين المقيمين هناك.ومن المقرر أن يترأس المطران ابراهيم قداساً احتفالياً ظهر الأحد 24 آب 2025 في المخلص في مونتريال ويلتقي المؤمنين في عدد من الرعايا، كما سيعقد سيادته لقاءات روحية واجتماعية مع شخصيات ومسؤولين في كندا والولايات المتحدة، تهدف إلى تعزيز الروابط بين الكنيسة الأم في لبنان وأبنائها في بلاد الانتشار.