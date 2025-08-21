Advertisement

لبنان

في زيارة رعوية.. المطران ابراهيم غادر لبنان الى كندا والولايات المتحدة

Lebanon 24
21-08-2025
صدر عن المكتب الإعلامي في ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك البيان التالي:
غادر رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، سيادة المطران ابراهيم مخايل ابراهيم لبنان متوجهاً إلى كندا والولايات المتحدة الأميركية، في زيارة رعوية يلتقي خلالها أبناء الجالية الزحلية والبقاعية والمغتربين اللبنانيين المقيمين هناك.

ومن المقرر أن يترأس المطران ابراهيم قداساً احتفالياً ظهر الأحد 24 آب 2025 في كاتدرائية المخلص في مونتريال ويلتقي المؤمنين في عدد من الرعايا، كما سيعقد سيادته لقاءات روحية واجتماعية مع شخصيات ومسؤولين في كندا والولايات المتحدة، تهدف إلى تعزيز الروابط بين الكنيسة الأم في لبنان وأبنائها في بلاد الانتشار.
