حزبٌ يغيّر نبرته.. وتحرّكات خلف الكواليس

Advertisement

يتجه أحد الأحزاب البارزة إلى اعتماد نهج تهدئة في خطابه الإعلامي وخطاب قاعدته الشعبية، في ظل تصاعد النقاشات بشأن قضايا حساسة تشغل الساحة الداخلية.وبحسب المعلومات، يعمل الحزب على تنظيم سلسلة من اللقاءات إلى جانب اجتماعات مع فعاليات محلية ومؤثرين ونشطاء في المناطق الواقعة ضمن نطاق نفوذه، وذلك في محاولة لضبط الخطاب المرتبط بهذه .ويهدف هذا التحرك إلى الحدّ من التصعيد الكلامي وضبط التفاعلات الإعلامية ومواقع التواصل، خصوصاً في ظل خشية من أن تؤدي هذه الأجواء المتوترة إلى انعكاسات سلبية على الأرض، قد تفضي إلى توترات أمنية لا يحتملها البلد في هذه المرحلة الدقيقة.