Advertisement

لبنان

حزبٌ يغيّر نبرته.. وتحرّكات خلف الكواليس

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-08-2025 | 01:36
A-
A+
Doc-P-1407229-638913623044290047.jpg
Doc-P-1407229-638913623044290047.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتجه أحد الأحزاب اللبنانية البارزة إلى اعتماد نهج تهدئة في خطابه الإعلامي وخطاب قاعدته الشعبية، في ظل تصاعد النقاشات بشأن قضايا حساسة تشغل الساحة الداخلية. 
Advertisement
وبحسب المعلومات، يعمل الحزب على تنظيم سلسلة من اللقاءات إلى جانب اجتماعات مع فعاليات محلية ومؤثرين ونشطاء في المناطق الواقعة ضمن نطاق نفوذه، وذلك في محاولة لضبط الخطاب المرتبط بهذه القضايا.
ويهدف هذا التحرك إلى الحدّ من التصعيد الكلامي وضبط التفاعلات الإعلامية ومواقع التواصل، خصوصاً في ظل خشية من أن تؤدي هذه الأجواء المتوترة إلى انعكاسات سلبية على الأرض، قد تفضي إلى توترات أمنية لا يحتملها البلد في هذه المرحلة الدقيقة.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مسعد: الدولة العميقة تتحكم بلبنان خلف الكواليس
lebanon 24
21/08/2025 13:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"تفاوض ناعم" خلف الكواليس يضبط سلاح "الحزب"
lebanon 24
21/08/2025 13:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لمراقبة حماس.. إليكم ما تقوم به إسرائيل في غزة خلف الكواليس
lebanon 24
21/08/2025 13:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين: ترامب شجع أوكرانيا من خلف الكواليس على تكثيف الضربات العميقة داخل الأراضي الروسية
lebanon 24
21/08/2025 13:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-21
06:00 | 2025-08-21
05:55 | 2025-08-21
05:42 | 2025-08-21
05:41 | 2025-08-21
05:40 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24