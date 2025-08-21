Advertisement

قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" التقى رئيس بلدية صور

Lebanon 24
21-08-2025 | 01:54
يواصل قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" الجنرال دافيد كولوسي لقاءاته مع فاعليات مدينة صور، حيث التقى صباحا رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق في مقر البلدية، في حضور نائب الرئيس علوان شرف الدين وأعضاء البلدية، الدكتورة رندى أبو صالح، إيلين برادعي وهشام غريب، وكان اللقاء، بحسب بيان، "مثمرا ومفيدا".
بداية رحب دبوق بالجنرال كولوسي، مثمنا "الجهود التي تبذلها قوات اليونيفل في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا "أهمية استمرار التعاون بين البلدية والقوة الدولية في سبيل خدمة أهالي صور وتقديم الأفضل لهم، كما تمت مناقشة مشاريع عدة من ضمنها إقامة معرض حرفي".
 

كولوسي

بدوره أشاد الجنرال كولوسي "بأهمية هذه اللقاءات مع فاعليات مدينة صور ومرجعياتها، مشيرا إلى "الدور الهام الذي تقوم به قوات اليونيفيل في مساعدة الأهالي"، مؤكّدًا "التزام اليونيفيل الدائم الوقوف إلى جانب المجتمع المحلي والعمل يدًا بيد لما فيه مصلحة المدينة وأهلها".
في الختام، قدم الجنرال كولوسي درعا تذكارية لدبوق، "الذي تربطه علاقة صداقة ومودة مع قوات اليونيفيل. ثم كانت جولة مشتركة في شوارع وأحياء حارة صور القديمة وأسواقها.
