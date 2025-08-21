قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" التقى رئيس بلدية صور

Advertisement

يواصل قائد القطاع في "اليونيفيل" الجنرال دافيد كولوسي لقاءاته مع فاعليات مدينة صور، حيث التقى صباحا رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق في مقر البلدية، في حضور وأعضاء البلدية، الدكتورة رندى ، برادعي وهشام غريب، وكان اللقاء، بحسب بيان، "مثمرا ومفيدا".بداية رحب دبوق بالجنرال كولوسي، مثمنا "الجهود التي تبذلها قوات اليونيفل في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا "أهمية استمرار التعاون بين البلدية والقوة الدولية في سبيل خدمة أهالي صور وتقديم الأفضل لهم، كما تمت مناقشة مشاريع عدة من ضمنها إقامة معرض حرفي".كولوسيبدوره أشاد الجنرال كولوسي "بأهمية هذه اللقاءات مع فاعليات مدينة صور ومرجعياتها، مشيرا إلى "الدور الهام الذي تقوم به قوات اليونيفيل في مساعدة الأهالي"، مؤكّدًا " اليونيفيل الدائم الوقوف إلى جانب والعمل يدًا بيد لما فيه مصلحة المدينة وأهلها".في الختام، قدم الجنرال كولوسي تذكارية لدبوق، "الذي تربطه علاقة صداقة ومودة مع قوات اليونيفيل. ثم كانت جولة مشتركة في شوارع وأحياء حارة صور القديمة وأسواقها.