لبنان

خلاف عائلي ينتهي بمأساة.. وفاة رجل بعد طعنات زوجته!

Lebanon 24
21-08-2025 | 02:35
Doc-P-1407248-638913659240719372.jpeg
Doc-P-1407248-638913659240719372.jpeg photos 0
توفي صباح اليوم المدعو سعيد سنكري داخل مستشفى الإسلامي في طرابلس، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أيام إثر تعدّي زوجته د.ع عليه بعدة طعنات خلال خلاف عائلي داخل منزلهما في بلدة مجدليا – قضاء زغرتا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
