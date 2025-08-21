Advertisement

لبنان

ضبط أدوية سورية.. وإقفال صيدليتين

Lebanon 24
21-08-2025 | 02:37
Doc-P-1407249-638913660166110321.jpg
Doc-P-1407249-638913660166110321.jpg photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
"استكمالًا لجهودها في ضبط عمليات التهريب، تمكنت دورية من مديرية البقاع الإقليمية بتاريخ 08/08/2025، وفي حضور مندوب من وزارة الزراعة، من ختم صيدليتين بيطريتين بالشمع الأحمر في بلدتي غزة والمرج – البقاع الغربي، تعودان للطبيب البيطري (ع.س.)، لقيامهما ببيع أدوية مهربة.

وقد تم ضبط نحو 950 صنفًا من الأدوية البيطرية المهرّبة ذات منشأ سوري داخل الصيدليتين، حيث جرى تسليمها إلى وزارة الزراعة وفق الأصول.

وأُجري المقتضى القانوني في حق الطبيب البيطري بناءً على إشارة القضاء المختص".
