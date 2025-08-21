ضبط أدوية سورية.. وإقفال صيدليتين

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:"استكمالًا لجهودها في ضبط عمليات التهريب، تمكنت دورية من مديرية الإقليمية بتاريخ 08/08/2025، وفي حضور مندوب من ، من ختم صيدليتين بيطريتين بالشمع الأحمر في بلدتي غزة والمرج – ، تعودان للطبيب البيطري (ع.س.)، لقيامهما ببيع أدوية مهربة.وقد تم ضبط نحو 950 صنفًا من الأدوية البيطرية المهرّبة ذات منشأ سوري داخل الصيدليتين، حيث جرى تسليمها إلى وزارة الزراعة وفق الأصول.وأُجري المقتضى القانوني في حق الطبيب البيطري بناءً على إشارة المختص".