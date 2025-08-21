مساران يتسابقان في لبنان واشهر حافلة بالمفاجآت والضغوط المتبادلة

Advertisement

في المقابل، يبرز المسار الثاني وهو مسار التسوية المحتملة بين والولايات المتحدة. ورغم أن المؤشرات العلنية على تقدم هذا المسار لا تزال غائبة، إلا أن بعض الخبراء يرون أن التسوية قد تكون أقرب مما يتوقع الكثيرون.القناعة الأميركية تتجه إلى أن أي انسحاب أو تقليص للدور الأميركي في المنطقة بعد رسم معالم التسوية لا يمكن أن يتم من دون إشراك إيران كشريك أساسي في الترتيبات الجديدة، وهو ما يضع لبنان في صلب هذه الحسابات.لكن هذه الصورة ليست بسيطة. ، التي تطمح لأن تكون اللاعب الأبرز في لبنان والمنطقة بعد تراجع الدور السوري، لا تبدو مستعدة للقبول بتسوية كبيرة أميركية – إيرانية قد تقلص من نفوذها .من هنا، فإن تضغط باتجاه تكريس حضورها السياسي والاقتصادي والإقليمي بما يتعارض مع أي صيغة تسوية تضع في موقع متقدم.إلى جانب ذلك، هناك أطراف لبنانية داخلية معارضة للحزب لا ترى في أي تسوية بين وطهران مصلحة لها، بل تعتبر أن مثل هذه الصفقة ستمنح الحزب قوة إضافية وتثبّت معادلة السلاح التي تعمل منذ سنوات على إضعافها. هؤلاء يشكلون عامل ضغط آخر يزيد من تعقيد المشهد الداخلي، إذ يخشون أن تترجم أي تسوية إقليمية على حساب توازناتهم المحلية.ما يجعل المرحلة المقبلة أكثر حساسية هو تداخل هذه المسارات وتشابك الحسابات الإقليمية والدولية مع التوازنات الداخلية . فلبنان ليس مجرد ساحة جانبية، بل نقطة تقاطع لمصالح متعارضة بين قوى كبرى.التصعيد المحتمل من جهة، والتسوية الممكنة من جهة أخرى، يضعان البلاد أمام اختبار وجودي سيستمر على الأقل حتى نهاية العام الحالي، حيث يرجح أن تكون الأشهر المقبلة مليئة بالمفاجآت والضغوط المتبادلة.بهذا المعنى، يبدو لبنان اليوم عالقًا بين خيارين: مواجهة مفتوحة قد تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، أو تسوية كبرى قد تضع البلاد على مسار مختلف، لكن ليس بالضرورة أكثر استقرارًا. الأكيد أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلة، وأن لبنان سيبقى رهينة هذا السباق بين التصعيد والتسوية حتى تتضح ملامح التوازنات النهائية.