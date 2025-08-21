الدفاع المدني: 82 مهمّة خلال 24 ساعة

Advertisement

أفادت بان عناصرها نفذت 82 مهمّة في خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:اخماد حرائق: 57: أعشاب: 38، أحراج: 2، أشجار مثمرة: 1، أعشاب وأشجار: 5، كهرباء: 3، سيارات: 1، نفايات: 5، مستوعب غاز: 1، مزرعة: 1انقاذ: 1اسعاف: 17: حالات طارئة: 7، حوادث سير: 6، نقل مرضى: 3، نقل جثث:1خدمات عامة: 6سلامة عامة: 1