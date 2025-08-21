بالجرم المشهود.. توقيف شخص أشعل النار في حرج بين سلعاتا وحنوش في البترون

Advertisement

تمكنت شرطة بلدية سلعاتا - البترون من توقيف شخص بعد ضبطه بالجرم المشهود يقوم بإشعال النار في حرج بين سلعاتا وحنوش، وتم تسليمه الى الجيش.بعد التحقيقات، اعترف أنه أشعل أكثر من حريق في ساحل بلاد .