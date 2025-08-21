Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف شخص أشعل النار في حرج بين سلعاتا وحنوش في البترون

Lebanon 24
21-08-2025 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1407291-638913707094946395.jpeg
Doc-P-1407291-638913707094946395.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
تمكنت شرطة بلدية سلعاتا - البترون  من توقيف شخص بعد ضبطه بالجرم المشهود يقوم بإشعال النار في حرج بين سلعاتا وحنوش، وتم تسليمه الى الجيش.
بعد التحقيقات، اعترف أنه أشعل أكثر من حريق في ساحل بلاد البترون
 
 
مواضيع ذات صلة
بالجرم المشهود.. توقيف شاب يشعل النيران في طرابلس (فيديو)
lebanon 24
21/08/2025 13:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود
lebanon 24
21/08/2025 13:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عملية رصد ومراقبة.. توقيف سارق درجات آلية بالجرم المشهود
lebanon 24
21/08/2025 13:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار
lebanon 24
21/08/2025 13:04:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-21
06:00 | 2025-08-21
05:57 | 2025-08-21
05:55 | 2025-08-21
05:42 | 2025-08-21
05:41 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24