مسعد من بعبدا: أبديت ثقتي بأداء الرئيس عون في ملف حصرية السلاح

Advertisement

أكد النائب شربل مسعد بعد لقائه رئيس الجمهورية في ، عن ثقته "بأداء في ملف حصرية السلاح".وقال: "تمنيت أن تتم مقاربة هذا الموضوع بروح وطنية جامعة بعيدا من الاصطفافات الطائفية والحزبية".وفي بيان، صادر عن النائب مسعد أوضح فيه أنه التقى الرئيس عون "في لقاء ودي"، مثنياً على "دوره في إدارة الملفات الحساسة".وأشار الى أنه "خلال اللقاء تم بحث ملف سلاح "، و أكد "َضرورة حل هذا الملف بطريقة وطنية جامعة بعيداً من الاصطفافات الحزبية والطائفية و تم البحث في الوضع الاقتصادي وحماية أموال المودعين وضرورة وضع حد لارتفاع الأقساط المدرسية".كما تم التطرق إلى "بعض المطالب التي تخص منطقة ، بما يعزز الخدمات الأساسية ويساهم في تحسين حياة المواطنين في المنطقة".وفي ختام اللقاء، أكّد النائب مسعد على "ضرورة أن تكون المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، وأن يسود الحوار والمسؤولية المشتركة في إدارة الشأن العام".