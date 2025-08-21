Advertisement

لبنان

في عكار.. إطلاق أعيرة نارية من سلاح حربي والسبب خلاف بين الجيران!

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:48
أقدم المدعو "خ.ا" في بلدة القرنة ـ عكار على إطلاق أعيرة نارية من سلاح حربي باتجاه أحد جيرانه إثر خلاف بسبب الضجيج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
الحادثة لم تُسفر عن إصابات، لكنها تسببت بحال من التوتر في البلدة.

وقد سُمع دوي إطلاق النار في أرجاء المنطقة. 
 
