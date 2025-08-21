في عكار.. إطلاق أعيرة نارية من سلاح حربي والسبب خلاف بين الجيران!

Advertisement

أقدم المدعو "خ.ا" في بلدة القرنة ـ على إطلاق أعيرة نارية من سلاح حربي باتجاه أحد جيرانه إثر خلاف بسبب الضجيج، وفق ما أفادت مندوبة " ".الحادثة لم تُسفر عن إصابات، لكنها تسببت بحال من التوتر في البلدة.وقد سُمع دوي إطلاق النار في أرجاء المنطقة.