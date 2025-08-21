Advertisement

لبنان

تعاون بين "Whish Money" و"ماستركارد" لتسهيل التحويلات المالية بين لبنان والعالم

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:55
أعلنت شركة "Whish Money "في بيان" تعاونها مع "ماستركارد" لتقديم حلول متقدمة في مجال التحويلات المالية الواردة والصادرة في لبنان، ما يمكن المواطنين اللبنانيين من إرسال الأموال إلى أكثر من 50 دولة، بينما يمكن للبنانيين المقيمين في الخارج إرسال الأموال إلى وطنهم".
واشارت الى ان "هذا التعاون يستند إلى منصة ماستركارد Move وشبكتها العالمية من المشغلين، بهدف إتاحة خدمة تحويل الأموال لملايين اللبنانيين حول العالم مما يمكنهم من إرسال واستقبال الحوالات بسرعة وأمان، مع إمكانية تنفيذ العمليات في الوقت الفعلي عبر منصة Whish Money".

وقالت:"بفضل هذا التعاون، سوف يمكن لمستخدمي تطبيق Whish Money على الأجهزة المحمولة الاستفادة من خدمة تحويل الأموال لحظياً بكفاءة عالية وبأسعار تنافسية إلى أكثر من 50 دولة. ويتيح التطبيق للمستخدمين المرونة في اختيار طريقة استلام المستفيدين للأموال، سواء عبر حساباتهم المصرفية، أو محافظهم الرقمية، أو نقدًا، وذلك وفقاً للمكان تواجدهم. كما أصبح الآن بإمكان المستخدمين تمويل محافظهم باستخدام بطاقاتهم البنكية، إلى جانب إمكانية استخدام النقد. ويُعد هذا التعاون الأول من نوعه بين ماستركارد وشركة متخصصة بتحويل الأموال في لبنان، لتقديم حلول تسهّل عمليات التحويل المالي".

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة Whish Money توفيق كوسا، : "يعتمد عدد كبير من اللبنانيين على الحوالات التي يرسلها لهم الأهل والأقارب المقيمون في الخارج لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان"، مشيرا الى ان "خدمات تحويل الأموال الدولية تسهم في تحسين تدفق العملات الأجنبية الضرورية للبلاد.و تتيح لنا منصة Move من ماستركارد إمكان تقديم خدمات تحويل سريعة وآمنة وعالية الكفاءة لجميع مواطني لبنان".

 

من جانبه قال رئيس قسم منصات الدفع الجديدة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد  أونور كورسون: "يتيح هذا التعاون لمنصة Whish Money ما تحتاج إليه من سرعة وشفافية وحضور قوي لتوسيع نطاق أعمالها العابرة للحدود، وتلبية احتياجات المستهلكين في إرسال واستلام الأموال من الخارج. وهي في الوقت نفسه، تسهم في توسيع شبكة المدفوعات لشركة ماستركارد، وتقديم خدمات هي الأولى من نوعها في السوق اللبنانية لتحويل وإرسال الأموال. نتطلع للعمل معًا من أجل المساهمة في تحسين حياة اللبنانيين وتلبية احتياجاتهم اليومية".

 

و اشار البيان الى تقديرات البنك الدولي، اذ "يحتل لبنان المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم تحويلات المغتربين في العام 2022، حيث بلغ إجمالي الحوالات قرابة 6.4 مليار دولار، مسبوقاً فقط من مصر (28.3 مليار دولار) والمغرب (11.2 مليار دولار).

 

واضاف:"تُعَدُّ منصة MOVE من ماستركارد إحدى الحلول المالية المتخصصة التي طورتها الشركة لتعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات على إجراء تحويلات مالية بسرعة وكفاءة محلياً ودولياً، مع ضمان أعلى مستويات الأمان. وتوفر المنصة تغطية تمتد إلى 200 دولة، وتدعم أكثر من 150 عملة مختلفة، ما يمنحها مرونة شاملة تتيح الوصول إلى أكثر من 95% من سكان العالم المتعاملين مع القطاع المصرفي".
