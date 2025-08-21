مخزومي: استهداف السعودية مرفوض.. ولبنان لن يخرج من محيطه العربي

Advertisement

كتب "الحوار الوطني" النائب مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "الاستهداف الإعلامي والسياسي الذي تتعرض له من قبل الفريق الرافض قيام الدولة، مرفوض ومدان".وأضاف: "إن قمة التضليل تكمن في محاولة تشويه إرادة أغلبية ساحقة من اللبنانيين تريد استعادة الدولة دورها وتطبيق والقرارات الدولية وإعادة الإعمار وإنقاذ الاقتصاد، عبر ربطها بأي تدخل خارجي".واعتبر: "هذه كلها مطالب لبنانية صافية طال انتظارها، أما تحويل الدعم العربي والدولي إلى إلى تهمة، فقد سقط مع سقوط الكثير من الأوهام والمعادلات".خاتمًا: "لبنان كان وسيبقى في محيطه العربي، والتحية الدائمة للمملكة وكل أشقاء وأصدقاء لبنان لدعمهم سيادة لبنان، كي يلعب دوره كعضو فاعل وشريك فعلي في المنطقة، للوصول لحلول دائمة وعادلة بما يؤمن مستقبلا أفضل، وسلاما دائما للأجيال ".