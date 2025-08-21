في لبنان.. إتلاف حقول "ماريغوانا"

أفادت مندوبة " " عن أنّ قوة من الجيش قامت بإتلاف حقول مزروعة بـ"نبتة الماريغوانا" في قرى الزرازير، دير وشليفا في .

وأشارت الملعومات إلى أنّ القوة المداهمة عملت على اتلاف بعض النباتات المزروعة داخل المنازل واوقفت شخص من ال .ك .