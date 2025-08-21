Advertisement

لبنان

في لبنان.. إتلاف حقول "ماريغوانا"

Lebanon 24
21-08-2025
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ قوة من الجيش قامت بإتلاف حقول مزروعة بـ"نبتة الماريغوانا" في قرى الزرازير، دير الاحمر وشليفا في البقاع الشمالي.
وأشارت الملعومات إلى أنّ القوة المداهمة عملت على اتلاف بعض النباتات المزروعة داخل المنازل واوقفت شخص من ال .ك .
