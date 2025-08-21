Advertisement

لبنان

سقوطه فتح ملف السلامة من جديد.. عمر سنجر يلقى حتفه بسبب الإهمال!

Lebanon 24
21-08-2025 | 05:24
Doc-P-1407325-638913759458391008.png
Doc-P-1407325-638913759458391008.png photos 0
مرة جديدة ضربت مأساة قطاع الطيران الشراعي في لبنان، بعد سقوط الشاب الحائز على بطولات عالمية في هذه الرياضة عمر سنجر، ابن مدينة طرابلس، في بحر جونيه خلال ممارسته لعبته المفضلة.
وكان سنجر يتدرب منفردا، أمس الأربعاء، استعدادا للمشاركة ببطولة عالمية في تركيا، قبل أن يعلق شراعه أثناء تنفيذ حركات جوية خطرة، مما منعه من فتح المظلة ليسقط في بحر مدينة جونية اللبنانية، حيث عثر عليه لاحقا بحالة حرجة جدا ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وفي حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، قالت شقيقته سمية سنجر: "أخي بطل لبنان في هذه الرياضة ولم يتعرض يوما حتى لخدش رغم سنوات طويلة في الطيران. عمر كان عازبا كرس حياته بالكامل لهذه الرياضة، وكان يستعد لتمثيل لبنان الأسبوع المقبل في تركيا".
وتابعت: "تفاجأنا بالخبر كما لو أننا وقعنا معه، فنحن جميعا كنا وكأننا نطير برفقته دائما".

رسوم مرتفعة ولا إجراءات سلامة

الطيران الشراعي في لبنان، وتحديدا في جونيه حيث يطل الجبل على البحر، يعتبر من الرياضات الأغلى في الشرق الأوسط، حيث تصل تكلفة الرحلة الواحدة إلى 120 دولارا.

وكانت هذه الأنشطة قد توقفت منذ نحو شهرين بقرار رسمي، لكن ضغوطا سياسية أعادت تفعيلها، مما أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب إفادة نور، أحد زملاء سنجر، فإن "الحركات الجوية التي قام بها لا تُنفَّذ عادة نظرا لخطورتها، وهي التي تسببت في سقوطه"، مشيرا إلى غياب قارب إنقاذ في البحر لمواجهة أي طارئ وقت المغامرة.

وأضاف: "هذا النقص في إجراءات السلامة يطرح مجددا علامات استفهام كبرى حول الرقابة على الأندية والجهات المنظمة، خصوصا أن هذه ليست الحادثة الأولى، بل تكررت في السنوات الماضية بشكل ملحوظ".

وزارة الشباب والرياضة على الخط

وقالت مصادر إعلامية خاصة في وزارة الشباب والرياضة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الوزيرة نورا بيرقدريان كانت قد حددت مسبقا موعدا لاجتماع مع اللجنة المكلفة إدارة الطيران الشراعي، التي تضم ممثلين عن الأندية وتعمل تحت إشراف الوزارة، لبحث "التجاوزات الخطيرة" التي تحدث.

وأضافت المصادر: "عقد الاجتماع اليوم الخميس بعد وفاة عمر، وفي ضوء تحقيقات تجريها النيابة العامة المالية ومكتب مكافحة الجرائم المالية، تتعلق بالتهرب الضريبي والرسوم المفروضة على هذه الأنشطة".

تحذيرات متكررة

شدد مؤسس جمعية "إليازا" المحامي زياد عقل، على أن "أي خلل في إجراءات السلامة العامة أو عدم الالتزام بالمعايير الدولية يؤدي إلى خسائر بشرية فادحة".

وأضاف: "كما نخسر على طرقاتنا بسبب الإهمال نخسر أيضا في السماء، وحوادث الطيران الشراعي تتكرر بشكل كبير جدا، مما يستدعي عملا جديا من وزارة الشباب والرياضة واللجنة النيابية للشباب والرياضة لوقف هذا النزيف".

وفي تعليق خاص، اعتبر الخبير في السلامة العامة رامي الأسمر أن ما حصل مع سنجر "لم يكن حادثا فرديا بقدر ما هو نتيجة مباشرة لغياب منظومة متكاملة للسلامة".

وقال: "المسألة لا تتعلق بشجاعة الطيار أو مهارته فقط، بل بوجود بيئة آمنة وفرق إنقاذ مجهزة ومعايير واضحة ورقابة صارمة. إن لم نتعامل مع الطيران الشراعي، كما مع كل الرياضات الخطرة، على أنه نشاط يحتاج إلى منظومة حماية كاملة، فسنبقى ندفع الثمن من أرواح شبابنا".

وختم الأسمر بالدعوة إلى وقف أي نشاط شراعي غير منظم حتى وضع معايير صارمة للسلامة، وإلزام الأندية بتوفير فرق إنقاذ بحرية أو برية بحسب موقع الطيران، وتشديد الرقابة من وزارة الشباب والرياضة وربطها بجهات سلامة عامة متخصصة.
 
(سكاي نيوز عربية)
لبنان

رياضة

متفرقات

