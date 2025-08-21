Advertisement

لبنان

الجميّل من عين التينة: أولويّتنا هي السيادة الكاملة للدولة على كل أراضيها

Lebanon 24
21-08-2025 | 05:30
زار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة على رأس وفد ضمّ النواب نديم الجميّل، سليم الصايغ والياس حنكش.
وقال الجميّل بعد اللقاء: " بعد زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، التقينا رئيس مجلس النواب نبيه بري للتشاور معه ومحاولة التفكير سويا بالحلول وتسهيل عملية اعادة بناء الدولة."

وأكّد أنّ لدينا أولويتين، الانتقال من حالة اللادولة الى حالة الدولة والى السيادة الكاملة للدولة على كامل أراضيها والمعبر تسليم كل السلاح للدولة لأي مجموعة انتمى مشددا على "انه لا يجوز أن تكون أي قطعة سلاح خارج الجيش وهناك تأكيد على الموضوع وحتى برّي أكد عليه في مجلس النواب عندما قال لي انه مع حصر السلاح".
وقال الجميّل:" نحن في إطار فتح صفحة جديدة مبنية على المساواة وأننا تحت سقف القانون والدستور وكل هذا الأمر سنحققه بالشراكة مع بعضنا وليس لنا الا موقف واضح برفض أي تهميش للطائفة الشيعية وبالنسبة لنا نريد ان تكون الطائفة الشيعية شريكة ببناء لبنان الجديد وهذا خط أمر بالنسبة لنا".
أضاف: "لدينا رمز اسمه بشير شعاره 10452 كلم أي وحدة لبنان ونحن مسؤولون عن كل لبناني على هذه الارض لأننا نواب الأمة ومسؤوليتنا حماية كل اللبنانيين وضمان أن يكون الجميع شركاء لبناء لبنان الغد".
ولفت الجميّل الى اننا "مددنا يدنا وقلنا بفتح صفحة جديدة في المقابل نسمع التخوين وآخره عن سيدنا البطريرك وهو كلام نستنكره ومردود لأصحابه وغير مقبول ودوره ضرب كل مساعي التوافق والحلول ومنها التي يطرحها الرئيس بري عبر محاولة ايجاد القواسم المشتركة" مشيرا الى ان الكلام العالي يضرب كل مساعي الحلول من قبل المعتدلين الذين يحاولون تأمين الانتقال السلس ونريد ان يتوقف الكلام العالي ونلتزم بسقف الدولة ومجلس الوزراء وخطاب القسم واتفاق وقف إطلاق النار الذي يؤكد على بناء الدولة ودولة القانون والمساواة.
وقال الجميّل: "لا يهمنا الاشتباك مع أحد وأي توتر ومن يعمل على هذا الموضوع هدفه منع الانتقال السلمي والسلس باتجاه بناء الدولة وحرصنا على وحدة البلد تجعلنا ان نكون بجو ايجابي والوقوف في وجه محاولات رفع السقوف".
وأوضح ان موقف بري معروف ولكنه يحاول ألا يخلق تشنجا في البلد وهذا أمر بحاجة اليه وهو نوع من الاعتدال في الطائفة الشيعية ونلاقيه الى منتصف الطريق رغم الخلافات مع حركة امل على مجموعة هائلة من الملفات.
اضاف:"يهمنا أن تحصل الانتخابات النيابية في وقتها وتصويت المغتربين للنواب الـ 128 وهناك دور كبير لبري في هذا الإطار رغم الاختلاف بوجهات النظر في الكثير من القضايا الا انه يرفض منطق مواجهة للدولة والجيش مقدس بالنسبة لنا".
