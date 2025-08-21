عملية خطف في بعلبك

Advertisement

أقدم 4 أشخاص على خطف سائق سيارة من نوع " " مجهول الهوية، يعتقد أنه سوري الجنسية بحسب شهود ، على طريق رأس في ، وفق ما أفادت به مندوبة " ".وحسب المعلومات، فقد اقتادوا السائق إلى جهة مجهولة.