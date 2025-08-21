Advertisement

لبنان

عملية خطف في بعلبك

Lebanon 24
21-08-2025 | 05:35
أقدم 4 أشخاص على خطف سائق سيارة من نوع "فيات" مجهول الهوية، يعتقد أنه سوري الجنسية بحسب شهود عيان، على طريق رأس العين في بعلبك، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
وحسب المعلومات، فقد اقتادوا السائق إلى جهة مجهولة.
