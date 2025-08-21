قائد قوات الطوارئ في اليونيفيل: مهمتنا مساندة الجيش

Advertisement

شدد قائد (اليونيفيل) في اللواء على ان "مهمتنا الاساسية ترتكز على مساندة الجيش لتمكينه من بسط سلطته وتحقيق الامن والامان وحماية الجنوبيين".كلام ابانيارا جاء خلال زيارته محافظ الجنوب ، في مكتبه في سرايا ، في لقاء بروتوكولي هو الاول بعد تسلمه مهامه لقيادة اليونيفيل حيث أكد "وجوده للعمل على تدعيم اسس السلام والاستقرار في جنوب ".وقال:"اشكر السلطات المحلية الجنوبية لتعاونها وللدعم الذي تقدمه في سبيل تأدية دورنا كما يجب، لذلك علينا جميعاً القيام بمهامنا كفريق لتحقيق الهدف الاساس الا وهو استتباب الامن والاستقرار في الجنوب".وردا على سؤال عن اولويات اليونيفيل في المرحلة المقبلة ، قال:" كلنا يعلم ان مجلس الامن يجري الكثير من الاستشارات لاتخاذ القرار المتعلق بالتجديد لقواتنا"، مؤكدا ان "مهمتنا واضحة والتي تقوم على تسجيل وتوثيق كل الانتهاكات وتطبيق قرار الامم المتحدة 1701".