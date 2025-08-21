Advertisement

لبنان

قائد قوات الطوارئ في اليونيفيل: مهمتنا مساندة الجيش

Lebanon 24
21-08-2025 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1407334-638913771087299442.png
Doc-P-1407334-638913771087299442.png photos 0
شدد قائد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا على ان "مهمتنا الاساسية ترتكز على مساندة  الجيش  لتمكينه من بسط سلطته وتحقيق الامن والامان وحماية الجنوبيين". 
كلام ابانيارا جاء خلال زيارته محافظ الجنوب منصور ضو، في مكتبه في سرايا صيدا، في لقاء بروتوكولي هو الاول بعد تسلمه مهامه لقيادة اليونيفيل حيث أكد "وجوده  للعمل على تدعيم اسس السلام والاستقرار في جنوب لبنان ".

وقال:"اشكر السلطات المحلية الجنوبية لتعاونها وللدعم الذي تقدمه في سبيل تأدية دورنا  كما يجب، لذلك علينا جميعاً القيام بمهامنا كفريق لتحقيق الهدف الاساس الا وهو استتباب الامن والاستقرار في الجنوب".

وردا على سؤال عن اولويات اليونيفيل في المرحلة المقبلة  بعد التمديد، قال:" كلنا يعلم ان مجلس الامن يجري الكثير من الاستشارات لاتخاذ القرار المتعلق بالتجديد لقواتنا"، مؤكدا ان "مهمتنا واضحة والتي تقوم على تسجيل وتوثيق كل الانتهاكات وتطبيق قرار الامم المتحدة 1701".

