المؤسسة المارونية للانتشار عن البطريرك: "صوت جامع لا يُشوَّه"

29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المؤسسة المارونية للانتشار عن البطريرك: "صوت جامع لا يُشوَّه"
Lebanon 24
21-08-2025
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكرت رئيسة
المؤسسة المارونية للانتشار
روز شويري
وأعضاء مجلس أمنائها ما ورد في بعض
وسائل الإعلام
والمواقع الإلكترونية من "افتراءات ومغالطات تمسّ بمقام غبطة البطريرك وتتعارض مع الحقيقة والواقع".
Advertisement
وقالت شويري في بيان: "إن غبطة البطريرك بما يمثله من قيمة روحية ووطنية، كان ولا يزال مثالاً للحكمة والرؤية السديدة، وصوتاً جامعاً في أحلك الظروف. ومواقفه الوطنية الراسخة، المنطلقة من حرصه على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، لا يمكن أن تُشوَّه بمحاولات يائسة هدفها بث الفتنة والتشويش".
وأضافت: "موقف البطريرك يحظى بتأييد وطني
جامع
، وأي إساءة توجه إليه هي إساءة لموقع ديني ووطني لطالما شكّل منارة للحوار والتلاقي. ونرفض بشكل قاطع الزج باسمه في حملات مشبوهة لا تخدم إلا الانقسام".
وأكدت أن مواقفه "السيادية والوطنية لا تحتاج إلى شهود"، معتبرة أن التزامه بخط الحياد وسيادة الدولة "فعل سيادي بامتياز".
وختمت شويري بالدعوة إلى "الابتعاد عن حملات التشويه والتضليل، خصوصاً حين يتعلق الأمر بقيادات روحية ووطنية لها ثقلها في ضمير الشعب"، متمنية "دوام الصحة والعمر المديد للبطريرك، سنداً ومرشداً، لتبقى كلمته صوت حق ووحدة".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل وفداً من المؤسسة المارونية للانتشار : نعدكم بالعمل على الاصلاح والمساءلة
Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من المؤسسة المارونية للانتشار : نعدكم بالعمل على الاصلاح والمساءلة
21/08/2025 21:53:58
21/08/2025 21:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون أمام وفد من طلاب المؤسسة المارونية للانتشار: أنتم سفراء لبنان في الخارج واللبناني دائمًا سندٌ لأخيه اللبناني
Lebanon 24
الرئيس عون أمام وفد من طلاب المؤسسة المارونية للانتشار: أنتم سفراء لبنان في الخارج واللبناني دائمًا سندٌ لأخيه اللبناني
21/08/2025 21:53:58
21/08/2025 21:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يبدأ جولته في الجنوب ويزور أبرشية صور المارونية في دبل
Lebanon 24
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يبدأ جولته في الجنوب ويزور أبرشية صور المارونية في دبل
21/08/2025 21:53:58
21/08/2025 21:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريركية المارونية تطمئن: حالة البطريرك الراعي بخير
Lebanon 24
البطريركية المارونية تطمئن: حالة البطريرك الراعي بخير
21/08/2025 21:53:58
21/08/2025 21:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
14:49 | 2025-08-21
21/08/2025 02:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
Lebanon 24
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
14:11 | 2025-08-21
21/08/2025 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
Lebanon 24
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
14:04 | 2025-08-21
21/08/2025 02:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
21/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
15:47 | 2025-08-20
20/08/2025 03:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
07:00 | 2025-08-21
21/08/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:49 | 2025-08-21
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
14:11 | 2025-08-21
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
14:10 | 2025-08-21
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:04 | 2025-08-21
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
14:00 | 2025-08-21
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
مخابرات الجيش تُنقذ طفلة بعد اختطافها من خلدة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 21:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 21:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 21:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24