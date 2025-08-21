المؤسسة المارونية للانتشار عن البطريرك: "صوت جامع لا يُشوَّه"

Advertisement

استنكرت رئيسة وأعضاء مجلس أمنائها ما ورد في بعض والمواقع الإلكترونية من "افتراءات ومغالطات تمسّ بمقام غبطة البطريرك وتتعارض مع الحقيقة والواقع".وقالت شويري في بيان: "إن غبطة البطريرك بما يمثله من قيمة روحية ووطنية، كان ولا يزال مثالاً للحكمة والرؤية السديدة، وصوتاً جامعاً في أحلك الظروف. ومواقفه الوطنية الراسخة، المنطلقة من حرصه على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، لا يمكن أن تُشوَّه بمحاولات يائسة هدفها بث الفتنة والتشويش".وأضافت: "موقف البطريرك يحظى بتأييد وطني ، وأي إساءة توجه إليه هي إساءة لموقع ديني ووطني لطالما شكّل منارة للحوار والتلاقي. ونرفض بشكل قاطع الزج باسمه في حملات مشبوهة لا تخدم إلا الانقسام".وأكدت أن مواقفه "السيادية والوطنية لا تحتاج إلى شهود"، معتبرة أن التزامه بخط الحياد وسيادة الدولة "فعل سيادي بامتياز".وختمت شويري بالدعوة إلى "الابتعاد عن حملات التشويه والتضليل، خصوصاً حين يتعلق الأمر بقيادات روحية ووطنية لها ثقلها في ضمير الشعب"، متمنية "دوام الصحة والعمر المديد للبطريرك، سنداً ومرشداً، لتبقى كلمته صوت حق ووحدة".