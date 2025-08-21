Advertisement

لبنان

حمادة: نجدد الثقة بمسيرة الرئيس جوزف عون

Lebanon 24
21-08-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1407340-638913777805520259.jpg
Doc-P-1407340-638913777805520259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 جدد النائب مروان حمادة ثقته "بمسيرة الرئيس جوزف عون في ما يخصّ السيادة والإصلاح".
Advertisement

‏ وقال  بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا: "لا شك أنّ معالجة قضية السلاح، وهي قضية عمرها عشرات السنين، ليست بالأمر السهل، لكن يجب التأكيد أنّ الجيش هو للجميع، والمطلوب الانخراط في مؤسسات الدولة واستعادة السيادة ليعود لبنان إلى مكانته الطبيعية".
مواضيع ذات صلة
الرئيس جوزف عون لـ"الحدث": حصرية السلاح ستتحقق رغم الصعوبات والعوائق
lebanon 24
21/08/2025 21:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الأب البروفسور جوزف مكرزل رئيسًا جديدًا لجامعة الروح القدس- الكسليك
lebanon 24
21/08/2025 21:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من قصر بعبدا: لدى الرئيس جوزف عون كل النية والخطط لقيام دولة فعلية في لبنان وحصل تقدّم كبير بالفعل
lebanon 24
21/08/2025 21:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: الثقة العربية والدولية بدأت تعود الى لبنان
lebanon 24
21/08/2025 21:54:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24