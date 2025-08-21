Advertisement

لبنان

موفد من عون إلى عين التينة

Lebanon 24
21-08-2025 | 06:04
يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري  مستشار رئيس الجمهورية اندرية رحال في عين التينة.
