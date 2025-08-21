Advertisement

لبنان

التضخم في لبنان يتسارع: 1,32% ارتفاع بأسعار الاستهلاك في تموز

Lebanon 24
21-08-2025 | 06:14
أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان سجّل خلال شهر تموز 2025 ارتفاعاً نسبته 1,32% مقارنة بشهر حزيران 2025، فيما بلغ معدل التضخم السنوي 14,27% مقارنة بتموز من العام الماضي.
وعلى صعيد المناطق، توزّعت نسب الارتفاع الشهري على الشكل الآتي:
بيروت: 1,87%
جبل لبنان: 1,46%
الشمال: 1,10%
البقاع: 1,09%
• الجنوب: 0,92%
النبطية: 0,82%

وأوضحت الإدارة أنّ الرقم القياسي لمؤشر أسعار الاستهلاك يُنشر شهرياً على المستويين الوطني والمناطقي عبر مختلف وسائل الإعلام، إضافةً إلى الموقع الإلكتروني الرسمي: www.cas.gov.lb .
 
(الوكالة الوطنية)
