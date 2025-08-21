Advertisement

لبنان

كرامي تستقبل رابطة الأساتذة.. وتبحث تطوير الإدارة التربوية

Lebanon 24
21-08-2025 | 06:35
A-
A+

Doc-P-1407354-638913801272558075.png
Doc-P-1407354-638913801272558075.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع فريق العمل في كلية التربية في الجامعة اللبنانية برئاسة عميد الكلية الدكتور خليل جمال، الذي يخطط لإعداد وتدريب المديرين المكلفين إدارة المدارس والثانويات الرسمية والمرشحين للإدارة، وذلك بما يتلاءم مع المهام المتجددة المطلوبة من المدير وما يلبي متطلبات المناهج التربوية التي يتم تجديدها راهناً.
Advertisement

ثم استقبلت الوزيرة كرامي الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية المنتخبة حديثاً برئاسة الدكتور يحيى الربيع، في حضور مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي والجامعة اللبنانية الدكتور عدنان الأمين.

وهنأت الوزيرة الرابطة ورئيسها على الثقة التي منحها أساتذة الجامعة لهم، متمنية لهم النجاح في مهامهم و"التعاون من أجل متابعة المسيرة التصاعدية للجامعة اللبنانية وتحقيق أعلى المراتب في التصنيفات العالمية".

كما التقت النائب محمد سليمان والنائب السابق جمال إسماعيل مع وفد من قرى العشائر، واطلعت منهم على مطالبهم المتعلقة بمدارس مناطقهم وحاجاتها التربوية لتتمكن من القيام برسالتها وخدمة أبناء المنطقة.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
رابطة الأساتذة المتعاقدين تعقد ورشة عمل لتعزيز بنيتها التنظيمية
lebanon 24
21/08/2025 21:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان شديد اللهجة لرابطة الاساتذة المتعاقدين.. هذه تفاصيله
lebanon 24
21/08/2025 21:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة تنفيذية جديدة لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
21/08/2025 21:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف التفرغ بين لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية وكرامي
lebanon 24
21/08/2025 21:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24