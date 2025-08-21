كرامي تستقبل رابطة الأساتذة.. وتبحث تطوير الإدارة التربوية

Advertisement

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع فريق العمل في كلية التربية في برئاسة عميد الكلية الدكتور خليل جمال، الذي يخطط لإعداد وتدريب المديرين المكلفين إدارة المدارس والثانويات الرسمية والمرشحين للإدارة، وذلك بما يتلاءم مع المهام المتجددة المطلوبة من المدير وما يلبي متطلبات المناهج التربوية التي يتم تجديدها راهناً.ثم استقبلت كرامي الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين المنتخبة حديثاً برئاسة الدكتور يحيى الربيع، في حضور مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي والجامعة اللبنانية الدكتور عدنان الأمين.وهنأت الوزيرة الرابطة ورئيسها على الثقة التي منحها أساتذة الجامعة لهم، متمنية لهم النجاح في مهامهم و"التعاون من أجل متابعة المسيرة التصاعدية للجامعة اللبنانية وتحقيق أعلى المراتب في التصنيفات العالمية".كما التقت سليمان والنائب السابق جمال مع وفد من قرى العشائر، واطلعت منهم على مطالبهم المتعلقة بمدارس مناطقهم وحاجاتها التربوية لتتمكن من القيام برسالتها وخدمة أبناء المنطقة.