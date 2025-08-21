Advertisement

لبنان

عون: لبنان ملتزم بتطبيق قرار حصر السلاح

Lebanon 24
21-08-2025 | 06:35
A-
A+
Doc-P-1407356-638913803988709461.png
Doc-P-1407356-638913803988709461.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال استقباله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي التزام لبنان بتطبيق قرار حصر السلاح بما يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين، مشدداً على ضرورة التزام إسرائيل بما عليها من واجبات لتأمين الظروف اللازمة لاستكمال بسط سيادة الدولة على كامل حدودها.
Advertisement
 
من جهة ثانية، أكّد عون تمسك لبنان بوجود قوات اليونيفيل، ويولي أهمية كبرى لدعم بريطانيا في التمديد لمهمتها، حتى استكمال تنفيذ القرار 1701 وانتشار الجيش اللبناني على كامل الحدود، وذلك خلال لقاء السفير البريطاني في لبنان.
مواضيع ذات صلة
سليم عون : لتخطّي مرحلة قرار حصر السلاح بالاتفاق على موقف واحد
lebanon 24
21/08/2025 21:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: قرار حصر السلاح بلا خطة دفاعية يهدد وحدة لبنان
lebanon 24
21/08/2025 21:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هل أثّرت زيارة لاريجاني على قرار حصر السلاح؟
lebanon 24
21/08/2025 21:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار" حصر السلاح" إلى التنفيذ…والضغوط الاميركية تفتح المواجهة على المجهول
lebanon 24
21/08/2025 21:55:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24