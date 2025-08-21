عون: لبنان ملتزم بتطبيق قرار حصر السلاح

أكد رئيس الجمهورية ، خلال استقباله المساعد لجامعة السفير حسام زكي بتطبيق قرار حصر السلاح بما يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين، مشدداً على ضرورة التزام بما عليها من واجبات لتأمين الظروف اللازمة لاستكمال بسط سيادة كامل حدودها.

من جهة ثانية، أكّد عون تمسك لبنان بوجود قوات اليونيفيل، ويولي أهمية كبرى لدعم في التمديد لمهمتها، حتى استكمال تنفيذ القرار 1701 وانتشار على كامل الحدود، وذلك خلال لقاء السفير في لبنان.