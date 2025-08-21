بخاش: للعمل على ملف منتحلي الصفة داخل القطاع الصحي

Advertisement

عقد تجمع نقباء المهن الصحية اجتماعه الدوري في بيت الطبيب في ، في حضور أكثر من 35 نقيبا حاليا وسابقا، شرح في خلاله رئيس التجمع أهداف التجمع وطريقة عمله ومشاريعه المستقبلية والملفات التي يعمل عليها، وأولها ملف منتحلي الصفة في القطاع الصحي بكل متفرعاته، وقال: ما نحاول تعريفكم به اليوم، ليس وليد ساعته، بل نتيجة عمل وتفكير واجتماعات في ما بيننا كنقباء مهن صحية دامت لحوالى السنتين، اجتمعنا في خلالها عشرات المرات وعملنا على بلورة الفكرة وشرعنتها".ولفت الى ان "فكرة إنشاء هذا التجمع الصحي العريض لم تنطلق يوما كنقابة، ولا للعب دور أي نقابة من النقابات، ونحن نعرف خصوصية كل نقابة كما خصوصية القطاع، لهذا فإن وجودنا اليوم هو لدعم كل نقابة ومساعدتها والتنسيق في ما بينها".وأوضح أن "هذا التجمع يضم النقباء الحاليين والسابقين ويتوزع عمله ونشاطه بطريقة أفقية على كل النقابات، لا يتدخل بعمل أو بخصوصية أو بصلاحية أي نقابة، بل يكون داعما لعملها، خصوصا إذا كان التحدي مشتركا بين النقابات".واشار الى ان التجمع "يهدف الى العمل على جمع شمل العاملين في القطاع الصحي وتوحيد كلمته وتعزيز التعاون بين الأعضاء المنتسبين إليه وتبادل الخبرات في ما بينهم لتوسيع المنافع وجعلها متاحة لهم على غرار العمل على معالجة ملف منتحلي الصفة في القطاع الصحي، فضلا عن التنسيق بين الأعضاء المنتسبين للحؤول دون تعرض أي عامل في القطاعين الطبي والصحي للعنف أو لأي فعل آخر غير مشروع، إصدار النشرات العلمية المساهمة في تعزيز نشاطات الجمعية مع نشرة دورية صحية موجهة للرأي العام، السعي لدى المراجع المختصة إلى تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة العامة خصوصا في مجال الوقاية والتوعية الصحية، عقد الندوات والمؤتمرات التي تعنى بالشؤون الصحية والطبية، وفي هذا السياق بدأنا اتصالات مع تجمع النقابات الصحية في وبلجيكا والاتحاد الاوروبي لعقد اجتماعات في العواصم الاوروبية المعنية، ومن المتوقع ان تكون في تشرين الاول المقبل بهدف التواصل والعمل معا كنقابات صحية فرنكوفونية".