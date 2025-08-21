بيان من المالية عن تسديد الضرائب.. هذه تفاصيله

Advertisement

وجاء في القرار الأول:المادة الأولى: تمدد لغاية 31/10/2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي عن سنة 2024 للتصاريح والبيانات التالية:التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).تصريح ضريبة الدخل للمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي (النموذج ف2).بيان بحصة الشريك من الأرباح (الخسائر) النموذج أ49.البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).المادة الثانية: تمدد لغاية 31/10/2025 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2024:تصريح ضريبة الدخل لشركات الأشخاص (النموذج أ1).تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها (النموذج ج2).التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من ( النموذج ج5).المادة الثالثة: تمدد لغاية 31/10/2025 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2024 للمكلفين المشار إليهم أعلاه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.