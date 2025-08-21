اليوم.. هذا ما سيحصل بالسلاح الموجود داخل مخيم برج البراجنة

أفادت مصادر أمنة لـ"الجديد" عن أنّ عملية تسليم السلاح الفلسطيني من مخيّم في ستبدأ اليوم.

وأضافت المصادر أنّه يتم إجراء الاتصالات بين الجيش والمعنيين في المخيم للبدء بالخطوات التنفيذية.