توقيف المرأة التي قتلت زوجها في زغرتا

أفادت مندوبة " " عن أن دورية من في ، أوقفت المدعوة "د.ع" في محلة التل – ، على خلفية إقدامها قبل أيام على طعن زوجها "س.س" داخل منزله في – قضاء ، ما أدى إلى وفاته اليوم متأثراً بجراحه، وذلك لأسباب عائلية.

Advertisement