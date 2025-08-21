Advertisement

لبنان

توقيف المرأة التي قتلت زوجها في زغرتا

Lebanon 24
21-08-2025 | 07:19
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أوقفت المدعوة "د.ع" في محلة التل – طرابلس، على خلفية إقدامها قبل أيام على طعن زوجها "س.س" داخل منزله في مجدليا – قضاء زغرتا، ما أدى إلى وفاته اليوم متأثراً بجراحه، وذلك لأسباب عائلية.
