لبنان
وفد من المركز الإسلامي يزور بلدية بيروت.. ومطالب بفتح شارع رضا الصلح
Lebanon 24
21-08-2025
|
07:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من المركز الإسلامي – عائشة بكار برئاسة المهندس
علي نور
الدين عساف، رئيس
بلدية بيروت
المهندس إبراهيم
زيدان
، بحضور ومشاركة عضو
المجلس البلدي
العميد محمود الجمل، حيث قدّموا التهنئة له ولأعضاء المجلس البلدي بمناسبة انتخابهم وتولّيهم مناصبهم الجديدة.
وتخلّل اللقاء التباحث في قضايا إنمائية تهم العاصمة، وفي مقدّمها المطالبة بفتح شارع رضا
الصلح
، الممتد من شارع ابن رشد إلى شارع
الاستقلال
، لما لهذا المشروع من أثر مباشر على تسهيل الحركة المرورية والتخفيف من حدة الازدحام، خصوصًا أنّ مبنى المركز الإسلامي يقع على هذا الشارع ويُعدّ مقصداً لأبناء
بيروت
وزوّارها.
بدوره، أشاد الرئيس زيدان بالدور الرائد للمركز الإسلامي على المستويين الديني والاجتماعي، معتبرًا أنّه "صرح عريق يحتضن أبناء العاصمة ويشكّل قيمة مضافة في خدمة المجتمع". وشدّد على أنّ "المواطن هو صاحب الحق الأول في المشاريع الإنمائية"، مؤكّدًا استعداد المجلس البلدي للتعاون في أي مطلب يخدم العاصمة ويسهم في تحسين أوضاعها، متعهّدًا بإعطاء مشروع فتح شارع رضا الصلح الأهمية اللازمة لما له من انعكاسات إيجابية على سكان المنطقة وحركتها المرورية.
وفي ختام الزيارة، تمنّى الوفد للرئيس وأعضاء المجلس البلدي النجاح في مهامهم الصعبة، ولا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تمرّ بها البلاد.
(الوكالة الوطنية)
