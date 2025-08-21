29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي من بيت داود: المحبة والخدمة تصنع الحياة وتبني الرجاء
Lebanon 24
21-08-2025
|
07:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفقد البطريرك
الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بيت داود لرعاية العجزة والمسنين والمخيّم الصيفي للأطفال القائم في نطاقه بحديقة البطاركة – الديمان، يرافقه نائبه المطران جوزيف نفاع، رئيس الديوان الخوري خليل عرب والوكيل البطريركي الخوري طوني الآغا.
Advertisement
وكان في استقباله الأخت لينا الخوند رئيسة دير مار اسطفان للراهبات الأنطونيات والراهبات المساعدات في العناية بالمسنين والأطفال، إلى جانب المهندس مروان الحايك الذي أنشأ هذا المركز تخليداً لذكرى والده داود الحايك، إضافة إلى العجزة والأطفال المستفيدين من خدماته.
رحّبت الأخت الخوند بالبطريرك شاكرة زيارته الأبوية، مؤكدة أن "ببركتكم تنمو رسالتنا وتتسع يوماً بعد يوم"، مشيدة بدعم المطران نفاع، وبالتعاون مع رابطة قنوبين للرسالة والتراث، وبجهود المهندس الحايك الذي واصل دعمه للمركز وبرامجه.
وقدّم الأطفال عروضاً غنائية ورقصات ترحيبية، فيما ألقى بعض المسنين قصائد تعبّر عن محبتهم للبطريرك وتمسّكهم بأرضهم. وتحدث المطران نفاع عن دور المركز في خدمة المسنين، فيما أشار احايك إلى رمزية إطلاق المركز باسم والده الذي انتمى إلى بيئة الإيمان والعمل في قنوبين.
وجال
البطريرك الراعي
في أرجاء بيت داود، وصافح المسنين والأطفال، وتناول معهم الحلويات والمشروبات التراثية، معبّراً عن سروره بما
شاهده
. وقال: "إنه يوم مفرح، جئنا لنطلع على رسالة الراهبات الأنطونيات وخدمتهن للمسنين والأطفال. هذا عمل يندرج في صميم حياتهن المكرسة للعطاء".
وأشاد بدور المهندس الحايك ورابطة قنوبين، مؤكّدًا أن "التعاون جعل من هذا الموقع مدينة روحية وثقافية وتنموية متميزة". وخاطب المسنين قائلاً: "عمر الإنسان لا يقاس بالسنوات، بل بثمار القلب والعقل. أتمنى لكم الطمأنينة والراحة، وللأطفال مستقبل الخير والسلام".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الراعي: حين تبنى العائلة على الايمان يبنى الوطن على الرجاء ويبنى لبنان الرسالة والتلاقي لبنان العيش المشترك المنظم في الدستور بروح الميثاق الوطني
Lebanon 24
الراعي: حين تبنى العائلة على الايمان يبنى الوطن على الرجاء ويبنى لبنان الرسالة والتلاقي لبنان العيش المشترك المنظم في الدستور بروح الميثاق الوطني
21/08/2025 21:56:44
21/08/2025 21:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: على كلّ مسؤول أنّ يُدرك أنّ المسؤولية ليست تسلّطاً بل خدمة
Lebanon 24
الراعي: على كلّ مسؤول أنّ يُدرك أنّ المسؤولية ليست تسلّطاً بل خدمة
21/08/2025 21:56:44
21/08/2025 21:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: عندما تفقد السياسة روح الخدمة تتحوّل إلى صراع المصالح
Lebanon 24
الراعي: عندما تفقد السياسة روح الخدمة تتحوّل إلى صراع المصالح
21/08/2025 21:56:44
21/08/2025 21:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الفوعاني: بالعلم نصنع الأفعال ونبني الوطن
Lebanon 24
الفوعاني: بالعلم نصنع الأفعال ونبني الوطن
21/08/2025 21:56:44
21/08/2025 21:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
14:49 | 2025-08-21
21/08/2025 02:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
Lebanon 24
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
14:11 | 2025-08-21
21/08/2025 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
Lebanon 24
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
14:04 | 2025-08-21
21/08/2025 02:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
21/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
15:47 | 2025-08-20
20/08/2025 03:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
07:00 | 2025-08-21
21/08/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:49 | 2025-08-21
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
14:11 | 2025-08-21
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
14:10 | 2025-08-21
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:04 | 2025-08-21
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
14:00 | 2025-08-21
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
مخابرات الجيش تُنقذ طفلة بعد اختطافها من خلدة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 21:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 21:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 21:56:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24