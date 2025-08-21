Advertisement

لبنان

الراعي من بيت داود: المحبة والخدمة تصنع الحياة وتبني الرجاء

Lebanon 24
21-08-2025 | 07:41
تفقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بيت داود لرعاية العجزة والمسنين والمخيّم الصيفي للأطفال القائم في نطاقه بحديقة البطاركة – الديمان، يرافقه نائبه المطران جوزيف نفاع، رئيس الديوان الخوري خليل عرب والوكيل البطريركي الخوري طوني الآغا.
وكان في استقباله الأخت لينا الخوند رئيسة دير مار اسطفان للراهبات الأنطونيات والراهبات المساعدات في العناية بالمسنين والأطفال، إلى جانب المهندس مروان الحايك الذي أنشأ هذا المركز تخليداً لذكرى والده داود الحايك، إضافة إلى العجزة والأطفال المستفيدين من خدماته.

رحّبت الأخت الخوند بالبطريرك شاكرة زيارته الأبوية، مؤكدة أن "ببركتكم تنمو رسالتنا وتتسع يوماً بعد يوم"، مشيدة بدعم المطران نفاع، وبالتعاون مع رابطة قنوبين للرسالة والتراث، وبجهود المهندس الحايك الذي واصل دعمه للمركز وبرامجه.

وقدّم الأطفال عروضاً غنائية ورقصات ترحيبية، فيما ألقى بعض المسنين قصائد تعبّر عن محبتهم للبطريرك وتمسّكهم بأرضهم. وتحدث المطران نفاع عن دور المركز في خدمة المسنين، فيما أشار احايك إلى رمزية إطلاق المركز باسم والده الذي انتمى إلى بيئة الإيمان والعمل في قنوبين.

وجال البطريرك الراعي في أرجاء بيت داود، وصافح المسنين والأطفال، وتناول معهم الحلويات والمشروبات التراثية، معبّراً عن سروره بما شاهده. وقال: "إنه يوم مفرح، جئنا لنطلع على رسالة الراهبات الأنطونيات وخدمتهن للمسنين والأطفال. هذا عمل يندرج في صميم حياتهن المكرسة للعطاء".

وأشاد بدور المهندس الحايك ورابطة قنوبين، مؤكّدًا أن "التعاون جعل من هذا الموقع مدينة روحية وثقافية وتنموية متميزة". وخاطب المسنين قائلاً: "عمر الإنسان لا يقاس بالسنوات، بل بثمار القلب والعقل. أتمنى لكم الطمأنينة والراحة، وللأطفال مستقبل الخير والسلام".
 
(الوكالة الوطنية)
