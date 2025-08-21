Advertisement

لبنان

معلومات جديدة عن الإسرائيلي الذي سُلّم اليوم.. هكذا دخل إلى لبنان

21-08-2025 | 08:21
علم "لبنان24"، أنّ الإسرائيلي الذي تم تسليمه إلى إسرائيل اليوم دخل إلى لبنان عبر الأراضي السورية، حيث أوقفته مخابرات الجيش، وأظهرت التحقيقات أنّه يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنّ الإسرائيلي صالح أبو حسين، الذي كان محتجزًا في لبنان منذ نحو عام، قد أُعيد إلى إسرائيل بعد مفاوضات جرت في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إنّه "يجري التحقيق في ملابسات اعتقاله. وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه "بعد استجواب وفحص طبي أولي، نُقل المواطن عبر الجيش الإسرائيلي إلى المستشفى لإجراء فحوصات شاملة، على أن يلتقي لاحقًا بعائلته".
