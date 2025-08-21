معلومات جديدة عن الإسرائيلي الذي سُلّم اليوم.. هكذا دخل إلى لبنان

Advertisement

وكان قد أعلن ، اليوم الخميس، أنّ الإسرائيلي صالح أبو حسين، الذي كان محتجزًا في لبنان منذ نحو عام، قد أُعيد إلى إسرائيل بعد مفاوضات جرت في الأشهر الأخيرة بمساعدة .ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إنّه "يجري التحقيق في ملابسات اعتقاله. وأوضحت أنّه "بعد استجواب وفحص طبي أولي، نُقل المواطن عبر الجيش الإسرائيلي إلى المستشفى لإجراء فحوصات شاملة، على أن يلتقي لاحقًا بعائلته".