بهدف تعزيز التواصل بين الأجيال.. نشاط تكريمي للمسنين في ساحل الزهراني

نظمت "لجنة الاستقرار والتنمية المحلية" في اتحاد بلديات ساحل نشاطًا تكريميًا للمسنين والمسنات من بلديات ساحل الزهراني في أوتيل "المونس" - الصرفند، وذلك في إطار تعزيز التواصل بين البلدات كافة.وشارك في النشاط مجموعة من الشباب في أجواء من الألفة والتقارب بهدف الاحتفاء بدور المسنين والتأكيد على أهمية التواصل الفعال عبر الأجيال وتوارث الخبرات من جيل إلى جيل للحفاظ على العادات والتقاليد والتراث الغني، إضافة إلى ترسيخ الاحترام بين دور المسنين والعنصر الشبابي.بدأ النشاط بكلمة ترحيبية من بلديات ساحل الزهراني ، تلاها كلمة لعضو لجنة الاستقرار والتنمية المحلية السيدة ريان خروبي. بعدها انطلق النشاط الزجلي من وحي المناسبة بمشاركة الشعراء قانصو، حسن رضا هاشم، محمد بنوت، والمنشد محمد ، وسط تفاعل حار من الحضور، بالتزامن مع تقديم فطور بلدي على البحر.وتخلل النشاط التقاط صور تذكارية جسدت لحظات المحبة والتواصل بين الأجيال.