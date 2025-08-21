Advertisement

لبنان

بهدف تعزيز التواصل بين الأجيال.. نشاط تكريمي للمسنين في ساحل الزهراني

Lebanon 24
21-08-2025 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1407395-638913871472364908.png
Doc-P-1407395-638913871472364908.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت "لجنة الاستقرار والتنمية المحلية" في اتحاد بلديات ساحل الزهراني نشاطًا تكريميًا للمسنين والمسنات من بلديات ساحل الزهراني في أوتيل "المونس" - الصرفند، وذلك في إطار تعزيز التواصل بين البلدات كافة.
Advertisement

وشارك في النشاط مجموعة من الشباب في أجواء من الألفة والتقارب بهدف الاحتفاء بدور المسنين والتأكيد على أهمية التواصل الفعال عبر الأجيال وتوارث الخبرات من جيل إلى جيل للحفاظ على العادات والتقاليد والتراث الغني، إضافة إلى ترسيخ الاحترام بين دور المسنين والعنصر الشبابي.

بدأ النشاط بكلمة ترحيبية من رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر، تلاها كلمة لعضو لجنة الاستقرار والتنمية المحلية السيدة ريان خروبي. بعدها انطلق النشاط الزجلي من وحي المناسبة بمشاركة الشعراء الحاج علي قانصو، حسن رضا هاشم، محمد بنوت، والمنشد محمد بندر، وسط تفاعل حار من الحضور، بالتزامن مع تقديم فطور بلدي على البحر.

وتخلل النشاط التقاط صور تذكارية جسدت لحظات المحبة والتواصل بين الأجيال.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
علي مطر رئيسًا لاتحاد بلديات ساحل الزهراني بالتزكية وعبد المسيح الطيار نائبًا له
lebanon 24
21/08/2025 21:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تحلق 3 مـسيّرات فوق أجواء منطقة الزهراني الغازية مغدوشة في صيدا باتجاه خط الساحل (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
21/08/2025 21:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: الموفد الأميركي باراك أكد تعزيز التواصل مع سوريا والعمل على ضبط الحدود تمهيدًا للاتفاق بين بيروت ودمشق على ترسيمها
lebanon 24
21/08/2025 21:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
احتفال تكريمي لشميطلي
lebanon 24
21/08/2025 21:57:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24