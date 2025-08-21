اوسترالية لبنانية الأصل... الوزيرة كيروز: نؤيد مواقف البطريرك الراعي الوطنية

Advertisement

استقبل البطريرك في الديمان وزيرة مالبورن الاوسترالية السابقة مارلين كيروز الاصل مع والدها وبعض أفراد العائلة.وقد اعربت كيروز للراعي عن "تقديرها وتأييدها لمواقفه الوطنية" ووجهت له الشكر على كل التحركات التي يقوم بها من اجل خلاص ، ونقلت له محبة وتقدير اللبنانيين في اوستراليا لشخصه وتأييدهم لمواقفه الوطنية الحكيمة . وتمنت له دوام الصحة ، مؤكدة ان "قديسي لبنان وغبطته هم الضمانة والذخيرة التي تحفظ لبنان".البطريرك قدم للوزيرة كيروز هدية تذكارية عبارة عن مجلد وادي قنوبين باللغات الثلاث ومنحها بركته متمنيا لها التوفيق في كافة مهامها .بعدها استقبل الاب شربل بو عبود مدير المعهد الانطوني الفني في الدكوانة مع وفد من الاداريين والمدير العام للرهبنة بشارة ايليا والكاتب بسام بو فاضل ، وعرض معهم نشاطات المعهد.واثني الاباء على مواقف البطريرك الاخيرة وتمنوا له الصحة والعمر ، كما قدم الكاتب بوفاضل للبطريرك مجموعة من الكتب التي تتضمن تاريخ الموارنة في لبنان والشرق.ومن زوار الديمان رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة والناشط الاجتماعي سيمون .وقد اثنى كبارة على مواقف البطريرك الوطنية، واعرب عن "سعادته باللقاء الذي تم خلاله عرض مجمل الأوضاع المحلية لا سيما اوضاع البلديات"، وامل ان يتمكن من لقائه ثانية قبل نهاية الصيف ومغادرته الديمان .واستقبل البطريرك الراعي ظهرا وفد عائلة جان ساسين، بحضور القيم البطريركي الخوري طوني الاغا ،التي اعربت عن محبتها وتقديرها لللبطريرك، متمنية له" دوام الصحة ليتمكن بصلواته وبركته وحكمته من ايصال لبنان الى بر الأمان".