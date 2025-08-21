Advertisement

لبنان

اوسترالية لبنانية الأصل... الوزيرة كيروز: نؤيد مواقف البطريرك الراعي الوطنية

Lebanon 24
21-08-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1407396-638913873343340429.png
Doc-P-1407396-638913873343340429.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان وزيرة مالبورن الاوسترالية السابقة مارلين كيروز اللبنانية الاصل مع والدها وبعض أفراد العائلة.
Advertisement

وقد اعربت كيروز للراعي عن "تقديرها وتأييدها لمواقفه الوطنية" ووجهت له الشكر على كل التحركات التي يقوم بها من اجل خلاص لبنان ، ونقلت له محبة وتقدير اللبنانيين في اوستراليا لشخصه وتأييدهم لمواقفه الوطنية الحكيمة . وتمنت له دوام الصحة ، مؤكدة ان "قديسي لبنان وغبطته هم الضمانة والذخيرة التي تحفظ لبنان".

البطريرك الراعي قدم للوزيرة كيروز هدية تذكارية عبارة عن مجلد وادي قنوبين باللغات الثلاث ومنحها بركته متمنيا لها التوفيق في كافة مهامها .

بعدها استقبل الاب شربل بو عبود مدير المعهد الانطوني الفني في الدكوانة مع وفد من الاداريين والمدير العام للرهبنة بشارة ايليا والكاتب بسام بو فاضل ، وعرض معهم نشاطات المعهد.

واثني الاباء على مواقف البطريرك الاخيرة وتمنوا له الصحة والعمر الطويل، كما قدم الكاتب بوفاضل للبطريرك مجموعة من الكتب التي تتضمن تاريخ الموارنة في لبنان والشرق.

ومن زوار الديمان رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة والناشط الاجتماعي سيمون سعادة.

وقد اثنى كبارة على مواقف البطريرك الوطنية، واعرب عن "سعادته باللقاء الذي تم خلاله عرض مجمل الأوضاع المحلية لا سيما اوضاع البلديات"، وامل ان يتمكن من لقائه ثانية قبل نهاية الصيف ومغادرته الديمان .

واستقبل البطريرك الراعي ظهرا وفد عائلة جان ساسين، بحضور القيم البطريركي الخوري طوني الاغا ،التي اعربت عن محبتها وتقديرها لللبطريرك، متمنية له" دوام الصحة ليتمكن بصلواته وبركته وحكمته من ايصال لبنان الى بر الأمان".

 
مواضيع ذات صلة
الخازن اتصل بشيخ العقل: نؤيد مواقفه الوطنية الجامعة وسط الظروف الدقيقة
lebanon 24
21/08/2025 21:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخير زار دريان: نؤيد مواقفه الوطنية الحكيمة
lebanon 24
21/08/2025 21:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحواط: موقف البطريرك الراعي يؤكد أن السلاح سيُسلم قريباً
lebanon 24
21/08/2025 21:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: على حزب الله "الولاء الكامل" للبنان وإيقاف الولاء لإيران
lebanon 24
21/08/2025 21:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24