بدعم من UNDP والحكومة الألمانية.. اتحاد بلديات بعلبك يتسلم دفعة جديدة من الآليات

تسلّم بلديات رعد، من مدير في برنامج الإنمائي UNDP ليون شماع وفريق البرنامج، الدفعة الثانية من الآليات المخصصة لبلديات الاتحاد، بتمويل من الحكومة عبر البنك الألماني للتنمية (KfW).وجرى تحديد أولويات التدخل بطريقة تشاركية في إطار "آليات الاستقرار والتنمية المحلية"، التي نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الاتحاد منذ منتصف العام 2022، وكانت أولويات المشاريع تتضمن جوانب بيئية وتنموية، بالتعاون مع لجنة "اتحادنا قوة" التي تشكلت من متطوعين من قرى الاتحاد، ومع "حركة السلام الدائم".في المرحلة الأولى، استلم الاتحاد 340 حاوية حديدية سعة 1100 ليتر و2000 حاوية بلاستيكية سعة 220 ليترًا، ووزعت على بلديات الاتحاد ست شاحنات لنقل النفايات، إضافة إلى صهاريج مياه للبلديات التالية: بعلبك، مقنة، مجدلون، وحوش تل . أما المرحلة الثانية فشملت 4 آليات لنقل النفايات وآلية لتسليك المجاري الصحية، مخصصة لاتحاد بلديات بعلبك.وشدد رعد على أهمية تعزيز "ثقافة التنمية المستدامة"، مشيراً إلى أنّ هذا المشروع يسعى لصوغ دينامية اجتماعية موحدة وعقلانية وفاعلة، تعمل على تعزيز الانتماء للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز ظروف العيش والخدمات العامة، مما يرفع من مقومات الصمود والاستقرار في المنطقة.وأشاد رعد بفاعلية مشاركة لجنة "اتحادنا قوة" ودورها في تحديد الأولويات والرؤى التنموية، كما قدّم الشكر للجمعية للدراسات والتدريب على تجاوبها السريع، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم هذه الآليات المهمة.بدورها، أكدت منسقة اللجنة ميساء المقداد أهمية التشارك في الآراء والخبرات لتقديم الأفضل للمنطقة، مشيرة إلى أنّ قيمة المشروع تُقدر بحوالي مليون دولار أميركي، ما يعكس نجاح التعاون بين المؤسسات المحلية والجهات المانحة.