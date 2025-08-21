Advertisement

لبنان

بدعم من UNDP والحكومة الألمانية.. اتحاد بلديات بعلبك يتسلم دفعة جديدة من الآليات

Lebanon 24
21-08-2025 | 08:38
A-
A+
Doc-P-1407397-638913876954101922.png
Doc-P-1407397-638913876954101922.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلّم رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين علي رعد، من مدير منطقة البقاع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ليون شماع وفريق البرنامج، الدفعة الثانية من الآليات المخصصة لبلديات الاتحاد، بتمويل من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية (KfW).
Advertisement

وجرى تحديد أولويات التدخل بطريقة تشاركية في إطار "آليات الاستقرار والتنمية المحلية"، التي نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الاتحاد منذ منتصف العام 2022، وكانت أولويات المشاريع تتضمن جوانب بيئية وتنموية، بالتعاون مع لجنة "اتحادنا قوة" التي تشكلت من متطوعين من قرى الاتحاد، ومع "حركة السلام الدائم".

في المرحلة الأولى، استلم الاتحاد 340 حاوية حديدية سعة 1100 ليتر و2000 حاوية بلاستيكية سعة 220 ليترًا، ووزعت على بلديات الاتحاد ست شاحنات لنقل النفايات، إضافة إلى صهاريج مياه للبلديات التالية: بعلبك، مقنة، مجدلون، وحوش تل صفية. أما المرحلة الثانية فشملت 4 آليات لنقل النفايات وآلية لتسليك المجاري الصحية، مخصصة لاتحاد بلديات بعلبك.

وشدد رعد على أهمية تعزيز "ثقافة التنمية المستدامة"، مشيراً إلى أنّ هذا المشروع يسعى لصوغ دينامية اجتماعية موحدة وعقلانية وفاعلة، تعمل على تعزيز الانتماء للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز ظروف العيش والخدمات العامة، مما يرفع من مقومات الصمود والاستقرار في المنطقة.

وأشاد رعد بفاعلية مشاركة لجنة "اتحادنا قوة" ودورها في تحديد الأولويات والرؤى التنموية، كما قدّم الشكر للجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب على تجاوبها السريع، ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم هذه الآليات المهمة.

بدورها، أكدت منسقة اللجنة ميساء المقداد أهمية التشارك في الآراء والخبرات لتقديم الأفضل للمنطقة، مشيرة إلى أنّ قيمة المشروع تُقدر بحوالي مليون دولار أميركي، ما يعكس نجاح التعاون بين المؤسسات المحلية والجهات المانحة.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
رعد تسلم رئاسة اتحاد بلديات بعلبك: نحو خطة تعافٍ وتنمية تشاركية
lebanon 24
21/08/2025 21:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تسلّم دفعة جديدة من القاذفات المقاتلة سو-34
lebanon 24
21/08/2025 21:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي تتسلّم 17 آلية تويوتا مقدّمة من الإتحاد الأوروبي
lebanon 24
21/08/2025 21:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تستجيب لسؤال البستاني وتقدّم آلية لإخضاع المستفيدين من الدعم للتدقيق الجنائي
lebanon 24
21/08/2025 21:57:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24