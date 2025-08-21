قعقور وسعد قدّما اقتراحاً لتعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي

Advertisement

أعلنت النائبة أنها والنائب قدّما اقتراح قانون لتعديل النيابية الحالي.وأوضحت في تصريح لها من مجلس النواب أنه "بعد متابعة أعمال المكلفة درس قانون الانتخابات، تبيّن غياب الإرادة السياسية لإحداث تغيير جذري أو صياغة قانون جديد، لا سيما قانون إصلاحي خارج القيد الطائفي"، وقالت: "لذلك رأينا أنه من الأجدى العمل على تعديل القانون الحالي وسدّ الثغرات فيه".ولفتت قعقور إلى أن أبرز ما يتضمنه الاقتراح هو "إدخال الكوتا النسائية من خلال كوتا للترشح وأخرى للمقاعد، إضافة إلى تعزيز صلاحيات واستقلالية ، فضلاً عن تضمين القانون البطاقة الممغنطة، كجزء أساسي من الإصلاح الانتخابي، إلى جانب تعديلات أخرى".