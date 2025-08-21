Advertisement

لبنان

قعقور وسعد قدّما اقتراحاً لتعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي

Lebanon 24
21-08-2025 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1407404-638913889306940153.jpg
Doc-P-1407404-638913889306940153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت النائبة حليمة قعقور أنها والنائب أسامة سعد قدّما اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي.
Advertisement

وأوضحت في تصريح لها من مجلس النواب أنه "بعد متابعة أعمال اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات، تبيّن غياب الإرادة السياسية لإحداث تغيير جذري أو صياغة قانون جديد، لا سيما قانون إصلاحي خارج القيد الطائفي"، وقالت: "لذلك رأينا أنه من الأجدى العمل على تعديل القانون الحالي وسدّ الثغرات فيه".

ولفتت قعقور إلى أن أبرز ما يتضمنه الاقتراح هو "إدخال الكوتا النسائية من خلال كوتا للترشح وأخرى للمقاعد، إضافة إلى تعزيز صلاحيات واستقلالية هيئة الإشراف على الانتخابات، فضلاً عن تضمين القانون البطاقة الممغنطة، كجزء أساسي من الإصلاح الانتخابي، إلى جانب تعديلات أخرى".
مواضيع ذات صلة
عقيص ودويهي وترزيان: لوضع اقتراح تعديل قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة المقبلة
lebanon 24
21/08/2025 21:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
صليبا: تقدّمنا باقتراح لتعديل قانون إدارة النفايات
lebanon 24
21/08/2025 21:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نقاشات وزارية ونيابية في الوقت الضائع...لا تعديلات على قانون الانتخابات
lebanon 24
21/08/2025 21:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تأخر حكومي بشأن تعديلات قانون الانتخاب ومراوحة نيابية اليوم
lebanon 24
21/08/2025 21:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24