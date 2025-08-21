Advertisement

لبنان

لتعزيز التنسيق الأمني.. أبو ضاهر يزور راعي أبرشية صور

Lebanon 24
21-08-2025 | 09:52
زار قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، العميد الركن أحمد أبو ضاهر، راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك، المتروبوليت جورج إسكندر، برفقة عدد من القيادات الأمنية، شملت آمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد الركن طوني نهرا وآمر سرية مفرزة قوى الأمن الداخلي في صور العقيد الركن جورج عيد.
وجاءت الزيارة ضمن جولة يقوم بها العميد أبو ضاهر على قيادات مدينة صور لمتابعة شؤون الجنوب والاطلاع على الخطة الأمنية التي تنفذها القوى الأمنية في المدينة، خصوصاً في ما يتعلق بالمخالفات والتعديات على الأملاك العامة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز حضور القوى الأمنية بما يطمئن الأهالي ويعيد دورة الحياة الطبيعية في الجنوب. وأشاد المتروبوليت إسكندر بالدور الذي تضطلع به قوى الأمن في حفظ القانون وإزالة المخالفات، مؤكداً أهمية الاستمرار في عمل متوازن يجمع بين الحزم واحترام كرامة المواطنين.

كما أشار إلى أن اللقاء شدد على استمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسة الدينية والقوى الأمنية للحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين، لما فيه خير أبناء الجنوب وسلامتهم.
 
(الوكالة الوطنية)
