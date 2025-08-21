29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
19
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لتعزيز التنسيق الأمني.. أبو ضاهر يزور راعي أبرشية صور
Lebanon 24
21-08-2025
|
09:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار قائد منطقة الجنوب الإقليمية في
قوى الأمن الداخلي
، العميد الركن أحمد
أبو ضاهر
، راعي أبرشية صور للروم
الملكيين الكاثوليك
، المتروبوليت
جورج
إسكندر، برفقة عدد من القيادات الأمنية، شملت آمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد الركن طوني نهرا وآمر سرية مفرزة قوى الأمن الداخلي في صور العقيد الركن
جورج عيد
.
Advertisement
وجاءت الزيارة ضمن جولة يقوم بها العميد أبو
ضاهر
على قيادات مدينة صور لمتابعة شؤون الجنوب والاطلاع على الخطة الأمنية التي تنفذها القوى الأمنية في المدينة، خصوصاً في ما يتعلق بالمخالفات والتعديات على الأملاك العامة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز حضور القوى الأمنية بما يطمئن الأهالي ويعيد دورة الحياة الطبيعية في الجنوب. وأشاد المتروبوليت إسكندر بالدور الذي تضطلع به قوى الأمن في حفظ القانون وإزالة المخالفات، مؤكداً أهمية الاستمرار في عمل متوازن يجمع بين الحزم واحترام كرامة المواطنين.
كما أشار إلى أن اللقاء شدد على استمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسة
الدينية
والقوى الأمنية للحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين، لما فيه خير أبناء الجنوب وسلامتهم.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يبدأ جولته في الجنوب ويزور أبرشية صور المارونية في دبل
Lebanon 24
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يبدأ جولته في الجنوب ويزور أبرشية صور المارونية في دبل
21/08/2025 21:59:06
21/08/2025 21:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
راعي ابرشية بوسطن ترأس قداسا في كنيسة مار يوحنا الحبيب - الحازمية
Lebanon 24
راعي ابرشية بوسطن ترأس قداسا في كنيسة مار يوحنا الحبيب - الحازمية
21/08/2025 21:59:06
21/08/2025 21:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء القداس الإلهي في الذكرى الخامسة لـ4 آب في كنيسة مار يوسف-الأشرفية يترأسه راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر ممثلاً البطريرك الراعي
Lebanon 24
بدء القداس الإلهي في الذكرى الخامسة لـ4 آب في كنيسة مار يوسف-الأشرفية يترأسه راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر ممثلاً البطريرك الراعي
21/08/2025 21:59:06
21/08/2025 21:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز التنسيق الأمني.. اجتماع في اتحاد بلديات الكورة
Lebanon 24
لتعزيز التنسيق الأمني.. اجتماع في اتحاد بلديات الكورة
21/08/2025 21:59:06
21/08/2025 21:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
Lebanon 24
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
14:49 | 2025-08-21
21/08/2025 02:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
Lebanon 24
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
14:11 | 2025-08-21
21/08/2025 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
Lebanon 24
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:10 | 2025-08-21
21/08/2025 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
Lebanon 24
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
14:04 | 2025-08-21
21/08/2025 02:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
Lebanon 24
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
21/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
Lebanon 24
بسبب لبنان.. هجوم أميركيّ على براك وتقرير يكشف الأسباب
15:00 | 2025-08-20
20/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
Lebanon 24
مقترح إسرائيلي يخصّ لبنان.. "معاريف" تعلن تفاصيله
16:47 | 2025-08-20
20/08/2025 04:47:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
Lebanon 24
بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان
16:26 | 2025-08-20
20/08/2025 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
15:47 | 2025-08-20
20/08/2025 03:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
Lebanon 24
بالفيديو.. كم يحتاج اللبناني ليعيش شهريًا؟
07:00 | 2025-08-21
21/08/2025 07:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:49 | 2025-08-21
سماع دويّ انفجار في بعلبك... هذه طبيعته
14:11 | 2025-08-21
بالصور والفيديو... إنقاذ غريق
14:10 | 2025-08-21
مبلغٌ سيدفعه لبنانيّون شهريّاً لإنارة الشوارع
14:04 | 2025-08-21
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
14:00 | 2025-08-21
"منطقة ترامب الإقتصاديّة".. ماذا تتضمّن خطّة أميركا بشأن لبنان؟
14:00 | 2025-08-21
مخابرات الجيش تُنقذ طفلة بعد اختطافها من خلدة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
21/08/2025 21:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
21/08/2025 21:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
21/08/2025 21:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24