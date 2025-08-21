لتعزيز التنسيق الأمني.. أبو ضاهر يزور راعي أبرشية صور

Advertisement

زار قائد منطقة الجنوب الإقليمية في ، العميد الركن أحمد ، راعي أبرشية صور للروم ، المتروبوليت إسكندر، برفقة عدد من القيادات الأمنية، شملت آمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد الركن طوني نهرا وآمر سرية مفرزة قوى الأمن الداخلي في صور العقيد الركن .وجاءت الزيارة ضمن جولة يقوم بها العميد أبو على قيادات مدينة صور لمتابعة شؤون الجنوب والاطلاع على الخطة الأمنية التي تنفذها القوى الأمنية في المدينة، خصوصاً في ما يتعلق بالمخالفات والتعديات على الأملاك العامة.وتناول اللقاء سبل تعزيز حضور القوى الأمنية بما يطمئن الأهالي ويعيد دورة الحياة الطبيعية في الجنوب. وأشاد المتروبوليت إسكندر بالدور الذي تضطلع به قوى الأمن في حفظ القانون وإزالة المخالفات، مؤكداً أهمية الاستمرار في عمل متوازن يجمع بين الحزم واحترام كرامة المواطنين.كما أشار إلى أن اللقاء شدد على استمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسة والقوى الأمنية للحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين، لما فيه خير أبناء الجنوب وسلامتهم.