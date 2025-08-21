Advertisement

الحملة الأهلية لنصرة فلسطين.. دعم للمقاومة وإدانة لجرائم العدو

21-08-2025 | 10:03
عقدت "الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة" اجتماعها الأسبوعي في مقر حركة "الأمة"، بحضور المنسق العام للحملة معن بشور، الأمين العام لحركة "الأمة" الشيخ عبد الله جبري، ومقرر الحملة الدكتور ناصر حيدر، إضافة إلى مجموعة واسعة من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية.
افتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء في المواجهات المستمرة في غزة وعموم فلسطين ولبنان. وأكد الشيخ جبري أهمية المعركة التي يخوضها المقاومون في غزة وفلسطين وضرورة التمسك بالمقاومة باعتبارها الأسلوب الأمثل لمواجهة الاحتلال ومطامعه.

وشارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم أحمد علوان، بسام مراد، خليل بركات، رمزي دسوم، سالم وهبه، صالح شاتيلا، عباس قبلان، علي يونس، فتحي أبو علي، محفوظ المنوّر، محمد الزغبي، محمد بكري، محمد زين، موسى صبري، ناصر أسعد، ناظم عز الدين، نمر الجزار، هاشم إبراهيم، ويحيى المعلم.

وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه اعتزازهم بالمواجهات البطولية للمقاومين في غزة والضفة وعموم فلسطين، مشيدين بصمود جماهير القطاع في مواجهة الحصار وحملات الإبادة، ورفض مشاريع الاحتلال التوسعية بما في ذلك ما أعلنته حكومة نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى".

وشدد المجتمعون على ضرورة تجاوز الخلافات الداخلية بين الدول العربية وإخضاعها لمواجهة العدو الصهيوني، مؤكدين أن المقاومة هي اللغة الأفعال الوحيدة التي يفهمها الاحتلال، ودعوا إلى أوسع دعم لبناني وعربي ودولي للمقاومة في لبنان وفلسطين.

كما ناقش المجتمعون التحركات الدولية والعربية لإرسال مساعدات إلى غزة، وتطرّقوا إلى جهود السفن التضامنية، بما في ذلك السفينة اللبنانية في أسطول الحرية عام 2010، في خطوة تدعم حقوق أهالي القطاع وتدين الحصار والإبادة التي يواجهونها.

وأكد البيان الختامي للحملة على استمرار التضامن العربي والإسلامي، الرسمي والشعبي، مع الشعب الفلسطيني، وضرورة توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال وحماية الحقوق الوطنية.
 
(الوكالة الوطنية)

