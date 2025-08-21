مجموعات الاغتراب اللبناني: نطالب بحقوق الاقتراع الكامل!

Advertisement

زار ممثلون عن 19 مجموعة اغترابية لبنانية والمغتربين يوسف رجّي، في إطار جهودهم لضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع العادل والمتساوي.وأكد الوفد في بيان صادر عن الاجتماع رفضه حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد فقط، مطالبين بإلغاء هذه واعتماد مبدأ الاقتراع الكامل لجميع النواب الـ128.وأشار المجتمعون إلى قلقهم من فتح باب التسجيل قبل إقرار هذا التعديل، معتبرين أن ذلك قد يثير اللببلة بين المغتربين ويؤخر عملية التسجيل للانتخابات، خصوصاً في ظل غياب وضوح كافٍ في النص القانوني الذي ينظم اقتراع غير المقيمين.وطالب الوفد بتنسيق مبكر بين وزارتي الداخلية والخارجية لضمان فتح باب التسجيل ضمن مهلة كافية، ولفتوا الانتباه إلى صعوبة تجديد الهويات وجوازات السفر، والتي تشكل عائقاً أمام مشاركة المغتربين في الانتخابات.كما تناول المجتمعون المشاكل اللوجستية التي رافقت انتخابات غير المقيمين في الماضية، معربين عن أملهم في معالجتها في انتخابات 2026، ولا سيّما ما يتعلق بعدد مراكز الاقتراع في الخارج.واختتم الوفد بيانهم بالتأكيد على أملهم في أن تتبنى اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة قانون الانتخاب توصيات واضحة تضمن المساواة الدستورية والمشاركة الشاملة والفاعلة للاغتراب اللبناني في استحقاق 2026.يذكر أن الوفد كان قد زار مسبقاً رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد بهدف نفسه.وشملت المجموعات المشاركة: شبكة الاغتراب اللبناني، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة الثقافية في العالم، كلنا إرادة، المنتدى اللبناني في ، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France, Global Lebanese Alliance، H.A.L.F.A, Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance, Our New Lebanon, ROOTED, Team Hope.