هذا ما دار في لقاء جعجع والسفير الصيني!

استقبل " " في معراب، السفير الصيني الجديد لدى تشين تشوان دونغ، في زيارة تعارفية، بحضور الديبلوماسي واي لون وعضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق أدي أبي اللمع والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية طوني درويش.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان والصين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل الآراء حول آخر التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان والمنطقة.ورحب بالسفير مؤكداً أن " دولة صديقة للبنان، وهي حضارة غنية ولها مساهمة إيجابية على صعيد العالم والإنسانية"، مشدداً على ضرورة احترام اللبناني لضمان حقوق جميع المكونات .، شدد السفير الصيني على أن الصداقة بين لبنان والصين تمتد لآلاف السنين، منذ طريق الحرير القديم وصولاً إلى الطريق الجديد، مؤكداً أهمية احترام سيادة لبنان ودعم استقراره وازدهاره، مع التأكيد على أن عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى هو ركيزة أساسية في العلاقات الدولية.وقدم السفير هدية رمزية للمناسبة، واتفق الطرفان على متابعة التواصل والتنسيق واستكشاف سبل التعاون العملي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.