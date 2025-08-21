Advertisement

لبنان

هذا ما دار في لقاء جعجع والسفير الصيني!

Lebanon 24
21-08-2025 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1407429-638913937146739287.png
Doc-P-1407429-638913937146739287.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، السفير الصيني الجديد لدى لبنان تشين تشوان دونغ، في زيارة تعارفية، بحضور الديبلوماسي واي لون وعضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق أدي أبي اللمع والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية طوني درويش.
Advertisement

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان والصين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل الآراء حول آخر التطورات السياسية والاقتصادية في لبنان والمنطقة.

ورحب جعجع بالسفير مؤكداً أن "الصين دولة صديقة للبنان، وهي حضارة غنية ولها مساهمة إيجابية على صعيد العالم والإنسانية"، مشدداً على ضرورة احترام الدستور اللبناني لضمان حقوق جميع المكونات اللبنانية.

من جهته، شدد السفير الصيني على أن الصداقة بين لبنان والصين تمتد لآلاف السنين، منذ طريق الحرير القديم وصولاً إلى الطريق الجديد، مؤكداً أهمية احترام سيادة لبنان ودعم استقراره وازدهاره، مع التأكيد على أن عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى هو ركيزة أساسية في العلاقات الدولية.

وقدم السفير هدية رمزية للمناسبة، واتفق الطرفان على متابعة التواصل والتنسيق واستكشاف سبل التعاون العملي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
ما سرّ اللقاء بين جعجع وجنبلاط في هذا التوقيت؟
lebanon 24
21/08/2025 21:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء روحي جامع في دار الفتوى بمشاركة السفير السعودي
lebanon 24
21/08/2025 21:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع بعد لقاء الأسقفية المارونية: لتعزيز الحوار والمصالحة الوطنية
lebanon 24
21/08/2025 21:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين جعجع وبلاسخارت لبحث التطورات اللبنانية الراهنة
lebanon 24
21/08/2025 21:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24