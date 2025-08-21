Advertisement

لبنان

وزير الدفاع استقبل نجاة صليبا

Lebanon 24
21-08-2025 | 10:18
 استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم النائبة نجاة صليبا.
وتم البحث في الأوضاع العامة والقضايا الوطنية، إضافةً إلى شؤون تتعلق بالمؤسسة العسكرية.
