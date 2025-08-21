Advertisement

لبنان

أبو فاعور: كل لبنان دعم جنبلاط في رفض الفتنة!

Lebanon 24
21-08-2025 | 10:29
قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، خلال تمثيله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في رعاية حفل العشاء السنوي لـ"صندوق دعم المريض" الذي أقامته جمعية "آفاق" في مطعم "ليالي وادي التيم" في راشيا، إن "إذا جاءت شتيمة لوليد جنبلاط من جاهل التحف العلم الإسرائيلي وسقط في حبائل إسرائيل، فنحن في وادي التيم نلتحف قيادة وعقل وحكمة وليد جنبلاط".
وأكد أبو فاعور أن أصوات العقل والحكمة تدافعت من كل قرى راشيا والبقاع الغربي والأوسط وكل لبنان لدعم صوت وليد جنبلاط في رفض الفتنة، معتبراً هذا اللقاء رداً حقيقياً على دعاة الفتنة وأنصارها.

وحضر الحفل شخصيات سياسية ودينية واجتماعية عدة من المنطقة، بينهم الوزير السابق محمد رحال، مدير عام تعاونية موظفي الدولة نزيه حمود، قائمقام راشيا نبيل المصري، ومسؤولون في مختلف المؤسسات الصحية والتعليمية.

بدوره، شدد رئيس جمعية "آفاق" رفعت أبو مراد على أن "الخدمة الإنسانية ومساعدة المرضى هي أسمى القيم، وأن صندوق دعم المريض يسعى لتأمين العلاج لكل محتاج، باعتباره حقاً أساسياً لا امتيازاً".

وأكد أبو فاعور أن الصندوق وقف بدور الدولة خلال الأزمات الاقتصادية والصحية، وسعى لمساعدة الجميع بلا تمييز سياسي أو طائفي أو مذهبي، مشيراً إلى أن المبادرة تزداد ثقةً وقيمة سنوياً، وأن هدفها توفير الدعم للأشخاص الأكثر حاجة في المجتمع.

وشدد على أهمية الشراكة مع المؤسسات الصحية والمستشفيات والمختبرات المحلية، واعتبر الحضور الموحد من مختلف مناطق البقاع وراشيا دليلاً على وحدة المجتمع ورفض الانقسام والفتنة.

(الوكالة الوطنية)
