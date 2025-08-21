لمناقشة موضوع الاتصالات.. اجتماع في المالية

Advertisement

عقد في اجتماع عمل خصص لمناقشة موضوع الاتصالات حضره الى ، وزير الاتصالات الحاج وفريقي عمل وزارتي المالية والاتصالات المعنيين بالموازنة.الهدف من الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بوزارة الاتصالات والتي تتعلق بشكل أساسي بالاعتمادات التي ستلحظ للوزارة في موازنة العام 2026 لما لهذه الاعتمادات من تأثير على قطاع حيوي يدخل في إطار تعزيز البنى التحتية الأساسية التي تدعم .تمت مناقشة تقضيلية لأرقام الاعتمادات حيث اتفق على زيادة الاعتمادات التي تدخل في باب الانفاق الاستثماري بغية تحسين الخدمة وتقديمها بفعالية أكبر بما يتوافق والمعايير العالمية خصوصاً على صعيدي السعة والسرعة.وبالنسبة للهيئة الناظمة للاتصالات تمت مناقشة المساهمة التي ستلحظ لها في موازنة العام 2026 أما بخصوص موازنتها الخاصة فترك الأمر للهيئة عند تشكيلها والتي تحدّد وفق القرارات التي تراها مناسبة لتسيير هذا القطاع، كما تم في الاجتماع التوافق على أن تقوم شركتي الخلوي بتقديم مشروعي موازنتيهما للعامين 2025 و2026 وفق ما حدده للعام 2022.اضافة الى أمور اخرى ترتبط بادوار المحتسبين وقطوعات الحسابات وسواها.وفي مجال متابعة الاوضاع المرتبطة بشؤون الكهرباء عقد الوزير جابر اجتماعا مع والمياه جو صدي جرى في خلاله الاتفاق على جملة من المسائل المشتركة بين الوزارتين بما يساعد على تحسين الخدمات التي تقدمها والمياه.