Advertisement

لبنان

"حزب الله" ومستقلون من أجل لبنان.. مقاربات حول حصرية السلاح

Lebanon 24
21-08-2025 | 10:38
A-
A+
Doc-P-1407437-638913947400691617.png
Doc-P-1407437-638913947400691617.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من "حزب الله" ضمّ نائب رئيس المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي، ومسؤول العلاقات المسيحية محمد الخنسا، ومعاونه الدكتور عبدالله زيعور، والدكتور علي الضاهر، وميثم قماطي، مقر "لقاء مستقلون من أجل لبنان"، حيث استقبلهم الدكتور رافي مادايان، والدكتور بسام الهاشم، وحنا أيوب، والنقيبة رندلى جبور، وخليل برمانا، وعدد من المحامين والمهندسين والعميد المتقاعد جميل داغر.
Advertisement

أكد مادايان أن "خطة توم برّاك الأميركية تبدو كاتفاق جديد مع تعديلات لبنانية طفيفة"، متهماً إسرائيل برفض تنفيذ القرار 1701، والاستمرار بالاعتداءات والاغتيالات والخروقات، رغم التزام الجيش والمقاومة باتفاق 27 تشرين الثاني 2024 وانسحاب المقاومة من جنوب الليطاني. واعتبر أن نتنياهو يسعى لتوسيع الاحتلال في الضفة وغزة ولبنان وسوريا ضمن مشروع "إسرائيل الكبرى"، ويمارس ضغوطاً على الحكومة اللبنانية لدفعها إلى مواجهة المقاومة تحت شعار "حصرية السلاح".

وشدد على أن بناء الدولة يحتاج صيغة استراتيجية دفاعية تشرك الجيش والمقاومة معاً، وليس إلغاء المقاومة، مشيراً إلى أن بعض القيادات العسكرية اللبنانية تشاطر هذا الرأي. وذكّر بأن اتفاق الطائف والقوانين الدولية تعطي اللبنانيين الحق في مقاومة الاحتلال طالما يحتل إسرائيل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر، ويقتطع من المنطقة الاقتصادية اللبنانية.

وحذّر مادايان من مخططات إسرائيلية لتقسيم سوريا ودول المنطقة إلى كانتونات طائفية ومذهبية تتناحر فيما بينها وتستقوي بإسرائيل، داعياً المكونات اللبنانية إلى الوحدة والحوار لمواجهة هذه التداعيات. واعتبر أن هناك محاولة لإفشال التجربة اللبنانية المسيحية–الإسلامية، وربط "السلام الإبراهيمي" بصفقات بين إسرائيل وكانتونات عربية سنية من دون دور للمسيحيين، وهو ما كان الفاتيكان قد حذّر منه منذ مدريد 1992.

واقترح تأجيل البحث في مسألة سلاح المقاومة وحصريته إلى ما بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ وقف النار، والتركيز على قضايا الناس وإعادة الإعمار بدلاً من الخضوع للأجندات الخارجية. وانتقد الارتهان للبنك الدولي وصندوق النقد وبعض المساعدات الخليجية المشروطة، مؤكداً أن لبنان بحاجة إلى رفع الحصار والسماح بتدفق أموال المغتربين والمساعدات كما حصل بعد حرب تموز 2006، حين فرضت الإرادة الوطنية نفسها داخلياً وخارجياً.

من جهته، عرض قماطي والخنسا مقاربة "حزب الله" لمسألة الاستراتيجية الدفاعية وحصرية السلاح، مؤكدين أن المقاومة تمتد جذورها لخمسين عاماً وشاركت فيها قوى من مختلف الانتماءات، ما يجعلها وطنية ولبنانية الأصل والهوية. وأكدا على تكامل الجيش والمقاومة ضمن معادلة واحدة، وعلى العلاقة الجيدة مع قيادة الجيش والحوار مع فريق الرئيس جوزيف عون، مشيرين إلى أن "حزب الله ليس لديه أعداء داخليون بل خصوم سياسيون".

وشدّدا على أن المقاومة ترى في لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه وتدافع عن وجوده ضد المخططات الإسرائيلية لتفتيت المنطقة. كما دعوا إلى بناء دولة وطنية وإطلاق حركة إنقاذية، مع صياغة خطة انتخابية جديدة ترتكز على تحالفات ثابتة مع قوى وشخصيات ترفض الاحتلال الإسرائيلي وتدافع عن استقلالية القرار اللبناني ومصلحة الأمن الوطني.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
لبنان يتعهّد حصرية السلاح بضمانات واشنطن لطمأنة "حزب الله"
lebanon 24
21/08/2025 22:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انتقاد لبناني لمواقف "حزب الله" من حصرية السلاح
lebanon 24
21/08/2025 22:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجناح العسكري لـ"حزب الله" يؤخر"حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
21/08/2025 22:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الورقة الأميركية لحصرية السلاح: إيجابية رسمية وتشدد لـ"حزب الله"
lebanon 24
21/08/2025 22:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24