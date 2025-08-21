Advertisement

لبنان

اجتماع مالي في السرايا لبحث مشروع قانون معالجة الفجوة المالية

Lebanon 24
21-08-2025 | 10:52
Doc-P-1407444-638913956251111794.png
Doc-P-1407444-638913956251111794.png photos 0
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الجنرال ديوداتو أبانيارا، حيث جرى التطرق إلى جهود اليونيفيل في الجنوب من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، إضافةً إلى تعاونها مع الجيش اللبناني في سبيل بسط سلطة الدولة وتطبيق القرار 1701، فضلًا عن القرار المرتقب صدوره عن مجلس الأمن أواخر الشهر الحالي بشأن تجديد ولايتها.
كما اجتمع سلام عصر اليوم في السرايا مع وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لمتابعة العمل على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، بما يضمن حماية حقوق المودعين وأصول الدولة.
