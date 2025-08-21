اجتماع مالي في السرايا لبحث مشروع قانون معالجة الفجوة المالية

Advertisement

استقبل الدكتور عصر اليوم في السرايا قائد قوة المؤقتة في (اليونيفيل) الجنرال ديوداتو أبانيارا، حيث جرى التطرق إلى جهود اليونيفيل في الجنوب من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، إضافةً إلى تعاونها مع في سبيل بسط وتطبيق القرار 1701، فضلًا عن القرار المرتقب صدوره عن أواخر الشهر الحالي بشأن تجديد ولايتها.كما اجتمع سلام عصر اليوم في السرايا مع وزير المال ، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم كريم سعيد، لمتابعة العمل على مشروع قانون معالجة المالية، بما يضمن حماية حقوق المودعين وأصول الدولة.