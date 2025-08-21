Advertisement

لبنان

الجميّل: السلاح سيُسحب

Lebanon 24
21-08-2025 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1407485-638914013078929189.jpeg
Doc-P-1407485-638914013078929189.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب نديم الجميّل عبر حسابه على منصة "إكس": "رحم الله شهداءنا الذين قدّموا أرواحهم بوجه شعارات كاذبة باسم "طريق القدس".
Advertisement

وأضاف، "الطريق لم تمرّ ولم تتحقق… واليوم الحقيقة واحدة: السلاح سيُسحب، وبدأ ذلك في مخيّم البرج".
مواضيع ذات صلة
الجميّل: المطروح عملية متعددة المراحل تفضي للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسحب سلاح حزب الله
lebanon 24
21/08/2025 22:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عرض لبناني رسمي للأميركيين: اسحبوا إسرائيل نسحب السلاح شمال الليطاني
lebanon 24
21/08/2025 22:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل عن سلاح حزب الله: أي كلام عن التمسك بالسلاح هدفه دوس كرامة الآخرين
lebanon 24
21/08/2025 22:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: لحصر السلاح وترجمة موقف الرئيس بخطوات عملية
lebanon 24
21/08/2025 22:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2025-08-21
14:11 | 2025-08-21
14:10 | 2025-08-21
14:04 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
14:00 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24