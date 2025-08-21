Advertisement

لبنان

عبد المسيح من غابة الأرز: التشجير يعزّز استدامة إرثنا البيئي

Lebanon 24
21-08-2025
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": زيارة غابة الأرز بدعوة من لجنة أصدقاء غابة الأرز، شاركتُ إلى جانب وزير الزراعة الدكتور نزار هاني والنائبين وليم طوق وملحم خلف و المدير العام لوزارة الزراعة ورئيس الهيئة الناظمة للقنب الهندي ورئيس بلدية بشري وغيرهم من رسميين و فاعلين في زيارة الغابة.
وخلال الجولة، أثنيتُ على عملية التشجير التي شملت مساحات لم تكن مشجّرة سابقًا، لما لها من أثر كبير في الحفاظ على الإرث البيئي والرمزي للغابة وتعزيز استدامتها".
