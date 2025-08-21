عبد المسيح من غابة الأرز: التشجير يعزّز استدامة إرثنا البيئي

Advertisement

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": زيارة غابة بدعوة من لجنة أصدقاء غابة الأرز، شاركتُ إلى جانب هاني والنائبين وملحم خلف و لوزارة الزراعة ورئيس الهيئة الناظمة للقنب ورئيس بلدية بشري وغيرهم من رسميين و فاعلين في زيارة الغابة.وخلال الجولة، أثنيتُ على عملية التشجير التي شملت مساحات لم تكن مشجّرة سابقًا، لما لها من أثر كبير في الحفاظ على الإرث البيئي والرمزي للغابة وتعزيز استدامتها".